Letošní vánoční kampaň Coca-Cola přichází s krásným poselstvím

Říká se, že Vánoce začínají tehdy, když poprvé spatříte vánoční reklamu od značky Coca-Cola. Právě nový televizní spot je základem letošní vánoční kampaně, kterou značka celosvětově odhalila začátkem listopadu.

V kampani Coca-Cola pracuje hlavně s postavou Santy Clause, který je pro všechny z nás synonymem laskavosti, štědrosti a dobré vůle. Jedinečný vánoční spot přenese diváky do kouzelného světa právě Santy. Reklama, i celá vánoční kampaň, přináší krásné poselství: Svět potřebuje více Santů, kteří dělají drobné dobré skutky. Stačí je pouze objevit v každém z nás.

Zažijte to pravé kouzlo Vánoc. Objevte v sobě Santu

I tento rok kampaň oslavuje magické kouzlo Vánoc. „Ústřední myšlenkou letošní vánoční kampaně je, že každý z nás může být Santou a že to pravé kouzlo Vánoc spočívá především v tom, když někoho potěšíme dobrým skutkem či projevem laskavosti,“ vysvětluje Mária Drotárová, Senior Marketing Manager pro ČR a SR, hlavní myšlenku kampaně s tím, že celá kampaň poukazuje na skutečnost, že i malý projev laskavosti může znamenat mnoho.

Kouzelná roadshow vánočních kamionů napříč celým Českem a Slovenskem

Kromě nového vánočního spotu přichází Coca-Cola také s oblíbenou roadshow vánočního kamionu. Značka vyšle svůj kamion spolu se Santou na 42 míst po celém Česku a Slovensku. Právě při příležitosti kamionové roadshow budou mít lidé možnost setkat se se svými blízkými, přáteli i sousedy a naplno si vychutnat jedinečný program, jehož součástí bude i Santa Claus se svými pomocníky. Pro všechny návštěvníky bude navíc připraven Santův kvíz, možnost udělat si originální fotografie se Santou a jeho skřítky či nahlédnout Meta Quest brýlemi do Mix Reality vánočního Santova světa. Mapu roadshow se všemi zastávkami najdete zde.

Kromě kouzelné vánoční atmosféry a nezapomenutelného zážitku přivážejí kamiony také celou myšlenku kampaně. Každý z návštěvníků se totiž může pro někoho stát Santou Clausem. Ve spolupráci se známou kuchařkou a komičkou Chili Ta připravila Coca-Cola skvělé občerstvení, které si lidé budou moci u kamionu koupit. „Zakoupením občerstvení lidé podpoří ty, kdo to opravdu potřebují. Coca-Cola se totiž i tento rok rozhodla spojit s Českým a Slovenským červeným křížem a veškeré tržby z prodeje jídla a vánočních předmětů daruje potřebným,“ doplňuje Veronika Němcová, ředitelka komunikace a společenské odpovědnosti Coca-Cola pro ČR a SR.

Návštěvníci na místě mohou díky speciální LED obrazovce sledovat aktuálně vybranou částku na dobrou věc i to, jak suma postupně roste. Celkově Coca-Cola v České republice a na Slovensku, společně s účastníky akce, věnuje Červenému kříži 1 000 000 Kč. „Velmi si vážíme spolupráce se společností Coca-Cola, kterou realizujeme již několikátým rokem. Letos se vybraná finanční suma daruje na podporu Agentury domácí ošetřovatelské péče Alice, což je profesionální služba Českého červeného kříže,“ uzavírá Miroslava Jirůtková, vedoucí programového oddělení Českého červeného kříže.

Vánoce jsou vhodným obdobím pro darování. Češi však rádi podporují potřebné po celý rok

Průzkum společnosti Coca-Cola, který realizovala agentura MNForce v říjnu letošního roku, ukázal, že Češi se do charitativních aktivit zapojují celoročně. Avšak zhruba 20 % oslovených plánuje pomoci potřebným právě v období Vánoc. Více než 70 % Čechů se v posledních dvou letech zapojilo alespoň do nějaké charitativní aktivity, přičemž nejčastěji to jsou sbírky oblečení pro lidi v nouzi a finanční dary neziskovým organizacím. Z průzkumu také vyplývá, že Češi by nejraději podpořili opuštěná zvířata, seniory či děti z dětských domovů.

Coca-Cola pozve několik svých zákazníků až na polární kruh

Marketingové aktivity již tradičně doplní národní spotřebitelská soutěž. Pod víčky nápojů najdou spotřebitelé QR kód, pomocí kterého se v Coke aplikaci mohou zapojit do soutěže o kouzelné ceny. Hlavní výhrou je pobyt na romantickém místě na polárním kruhu, v městečku Santa Clause. Soutěžící však mohou vyhrát také lekce vaření s masterchefem Romanem Stašou nebo hodnotné vánoční předměty Coca-Cola. Marketingový koncept je doplněn o nástroje digitální reklamy včetně influencerů, OOH reklamy, silnou podporu v místě prodeje a PR komunikaci. Vánoční globální kampaň probíhá na více než 100 světových trzích.