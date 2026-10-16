Lidl propojuje online a offline nákupy: Spouští digitální dárkové karty a rozšiřuje věrnostní body i na e-shop

Společnost Lidl přináší od října dvě významné inovace, které zákazníkům usnadní nakupování a nabídnou další praktické výhody. Hlavní novinkou je elektronická dárková karta platná jak v e-shopu lidl.cz, tak v kamenných prodejnách. Druhou inovací je, že věrnostní body v aplikaci Lidl Plus, které zákazníci dosud sbírali v prodejnách, lze navíc nově získávat i uplatňovat za nákupy online.
Elektronická varianta doplňuje fyzické dárkové karty určené pro nákupy v kamenných prodejnách a nabízí pohodlné řešení například pro obdarování blízkých. Zákazníci mají na výběr z 11 fixních hodnot v rozmezí od 250 Kč do 5 000 Kč. Karta se načte do zákaznického účtu nejpozději do 120 minut od zakoupení, je ihned aktivní a její kredit lze čerpat i postupně až po dobu 12 měsíců. Samotné uplatnění je maximálně jednoduché: na e-shopu stačí při placení zadat číslo karty a PIN, v kamenné prodejně u pokladny nebo samoobslužného skeneru stačí načíst čárový kód z mobilního telefonu nebo vytištěného PDF. Na nepoužitou zakoupenou dárkovou kartu navíc Lidl poskytuje 30denní garanci vrácení peněz bez udání důvodu.
Věrnostní body v aplikaci Lidl Plus nově i za nákupy na e-shopu
Druhou novinkou je rozšíření věrnostního programu v aplikaci Lidl Plus. Za každých utracených 10 Kč na e-shopu lidl.cz nyní zákazník získá 1 Lidl bod, stejně jako při nákupu v prodejně. Body se sčítají na jednom účtu a fungují obousměrně – body získané online lze uplatnit na slevy v kamenných prodejnách a naopak. S novinkou se zároveň rozrůstá katalog odměn o speciální kupóny určené přímo pro e-shop. Nasbírané body mají platnost 24 měsíců a lze je v aplikaci jednoduše proměnit za slevy na konkrétní produkty i za peněžní poukázky na celý nákup.
„Snažíme se našim zákazníkům nakupování v Lidlu co nejvíce usnadnit a dělat jim radost praktickými výhodami. Uvedením digitálních dárkových karet a propojením věrnostního programu Lidl Plus s naším e-shopem lidl.cz jim nabízíme ještě snazší způsob, jak pohodlně nakupovat a zároveň šetřit. Zákazníci mohou uplatňovat novou digitální dárkovou kartu i libovolně sbírat a uplatňovat body, bez ohledu na to, zda nakupují v kamenné prodejně nebo z domova online. Věříme, že tyto novinky ocení jako příjemný benefit k jejich běžným nákupům,“ doplňuje jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za zákazníky Marcin Pohl.