Linka bezpečí spouští kampaň o štěstí

Linka bezpečí odstartovala podzimní kampaň, ve které se zabývá tím, co je to štěstí. Odpovědi nehledá ve studiích, ale přímo u dětí. Jednoduchost a vtip dětských reakcí odzbrojí leckterého dospělého, který u otázky, jak být šťastný, váhá. Linka bezpečí věří v moudrost dětí, kterou rozvíjí už 22 let nonstop, anonymně a zdarma.

Z kampaně o štěstí, se kterou zahájila nezisková organizace Linka bezpečí první polovinu prosince, srší pozitivní energie. Linka bezpečí rozkrývá moudrost a vtip dětí, čímž se snaží poukázat na skutečnost, že děti a mladiství řeší své problémy stejně intenzivně jako dospělí lidé.

„Na Linku bezpečí se denně obrací více než 500 dětí, které hledají útěchu, radu, odpovědi. Chtějí být šťastné. V krizi je přirozené, že řešení, které hledáme, často nevidíme. Věříme, že děti jsou moudré, proto odpovědi na své otázky mohou nalézt především samy v sobě nebo ve svém okolí. Naší úlohou je pomoci jim hledat, a to nonstop, anonymně a zdarma na čísle 116 111,“ říká vedoucí Linky Peter Porubský.

Web kampaně www.cojestesti.cz ukazuje očima dětí, jak být šťastný skrze autentické vzkazy a spontánní reakce ve hravém videu. „Když ležím v posteli a něco si přeju. Když je celá moje rodina zdravá a šťastná,“ patří mezi myšlenky s jednoduchým, ale pravdivým poselstvím. Často se dětská sdělení dotýkají tématu rodiny, čímž mrazivě odrážejí nevyřčený svět dětských přání: „Mít hodnou rodinu. Mít někoho, kdo ho vždy podrží. Jsem šťastná, když se máma s tátou nehádají. Byla bych víc šťastná, kdyby nebyl táta tak dlouho v práci. Aby k nám jezdil brácha častěji,“ zní na webu.

„Kampaň jsme pojali ryze pozitivně od prvotní myšlenky až po finální zpracování napříč komunikací na sociálních sítích, online propagací i vizuály v metru. Naším cílem je vytvořit povědomí o Lince bezpečí jako o inspirativní, odborné a proaktivní značce, která pomáhá dětem nacházet řešení v sobě samých,“ dodává PR specialistka Linky bezpečí Michaela Pišiová.