Magnesia po 11 letech představuje novou vizuální identitu

Značka Magnesia kompletně aktualizuje svou vizuální identitu. Do centra pozornosti se tak dostává symbol lva, který je s Magnesií spjatý od jejího počátku. Nyní přichází ve výraznějším a moderním pojetí

Tato významná změna přichází v okamžiku, kdy Magnesia potvrzuje své vedoucí postavení na trhu, s roční produkcí 139 milionů lahví pro český trh. Zároveň si Magnesia zachovává přední pozici na slovenském trhu minerálních vod a exportuje své produkty do dalších zemí. Tradiční česká značka nyní rozšiřuje své portfolio řady funkčních vod Magnesia Plus o inovativní varianty Boost a Revital. Pečlivě vybrané vitaminy a minerály, obsažené v novinkách, podporují energii či regeneraci organismu. Funkční minerální vody Magnesia Plus zároveň otevírají moderní kapitolu v portfoliu tradiční značky, která s odvahou a inovací reaguje na současné požadavky trhu.

„Impulsem k celkovému redesignu našeho loga byla potřeba modernizace a přizpůsobení současným trendům. Předchozí design už neodrážel dynamiku a inovativní směřování naší značky,“ objasňuje důvody změny Karolína Šimonová, Brand Managerka značky Magnesia. „Nové logo v první řadě symbolizuje lví sílu přírodního hořčíku. Jsme přesvědčeni, že moderní design potvrzuje prémiovost naší značky, mimo jiné díky svému minimalismu, použití metalických barev a celkovému provedení. Rovněž jsme se rozhodli pro výraznější odlišení podle stupně perlivosti,” dodává.

Nová vizuální identita Magnesia, kterou vytvořila mezinárodní agentura FutureBrand, má za cíl posílit image značky jako ikony tím, že tvoří rafinované vizuální prvky a výrazný symbol, který dokonale vystihuje její podstatu. „Odklon od erbu evokujícího aristokratické dědictví k působivé ikoně lva nám umožnil lépe využít sílu značky. V procesu redesignu jsme dali přednost základním vlastnostem brandu, zejména síle spojené s hořčíkem. Ačkoliv byl znak se dvěma lvy významným dědictvím, cítili jsme potřebu vyvinout jej v modernější ikonu. Pro udržení spojení značky s hlavním symbolem jsme elegantně začlenili velké M do lví hřívy, čímž jsme zajistili jemné, avšak výrazné propojení,” vysvětluje hlavní inspiraci pro tvorbu Fabrizio Severino, Design Director milánského FutureBrandu.

“Chceme se více zaměřit na mladší cílovou skupinu, ale zároveň nezapomínáme na našeho tradičního spotřebitele. Tomu individuálně přizpůsobíme komunikaci na všech kanálech,” upřesňuje Karolína Šimonová.