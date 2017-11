Mall.cz v nové kampani sází na rodinnou tématiku a osobní příběhy

Mall.cz spustil začátkem listopadu svou letošní vánoční kampaň. Spojil v ní síly s Ewou Farnou, jednou z nejpopulárnějších českých zpěvaček, která natočila svou první vánoční píseň. Tu lidé uslyší v rádiích a televizi a stala se i součástí všech televizních spotů pro Mall.cz. Vánoční kampaň je svým rozsahem i širokým cílením dosud největší a nejkomplexnější kampaní Mall.cz.

V kampani zákazníci uslyší zpěvačku Ewu Farnou, ve spotech dále uvidí tenistu Radka Štěpánka, snowboardistku a lyžařku Evu Samkovou, oštěpařku Barboru Špotákovou a vodního slalomáře Ondřeje Tunku. Všichni z nich se stejně jako ostatní lidé snaží na Vánoce plnit přání svých nejbližších a slavit svátky v klidu a pohodě.

„Letošní kampaň je i pro nás hodně osobní, protože do její cílové skupiny patříme vlastně všichni. Každá rodina v ČR je ale jiná, má jiné priority, a my tomu musíme přizpůsobit i naši nabídku. Známé osobnosti, které se v kampani objevují, reprezentují právě tuto rozdílnost. Jedno ale mají společné – chtějí pro svou rodinu ty nejkrásnější vánoční svátky,“ doplňuje Sean Gaddis, Head of Marketing Mall Group.

Ewa Farna nazpívala svou první vánoční píseň, která se už před zahájením kampaně objevila v českých rádiích a slavila mezi posluchači úspěch. Spojení s Mall.cz však Ewa jako překvapení odhalila až 1. listopadu na TV Óčko. Píseň zazní jako hudební podkres v reklamách Mall.cz a na TV Óčko se objeví také hudební klip k písni. Píseň i klip budou využity v komunikaci na YouTube, sociálních sítích, v TV i rádiích i s podporou sociálních sítí Ewy Farne.