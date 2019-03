Mana spouští první televizní kampaň

Český potravinářský startup Heaven Labs na sklonku minulého roku uvedl na trh první tři příchutě svého nutričně vyváženého jídla Mana v podobě drinku a nyní se svými novými produkty poprvé míří na televizní obrazovky, konkrétně na kanály FTV Prima.

Reklamní spot pochází z dílny interního 3D týmu Many. Dlouholetý maskot značky, gorilí kosmonaut Cosmo Ape má za cíl nejen představit nové ochucené verze drinků, ale hlavně podpořit povědomí o nové, rychle rostoucí kategorii nutričně kompletního jídla a o značce Mana jako takové. Kampaň má kromě televize podporu také v digitálu, PR i outdoorové reklamě.

Nová kampaň funkční stravy Mana představuje tři produktové inovace, drinky Sunlight, Love a Dream, které reagují na stále posilující trend poptávky po zdravém a veganském stravování. Dosud mohli pravidelní i nepravidelní konzumenti Many sáhnout jen po původní, neochucené verzi Mana drinku, která se nyní bude prodávat pod názvem Mana Origin.

Cílovým zákazníkem jsou podle tvůrce Many a spoluzakladatele startupu Jakuba Krejčíka všichni aktivní lidé. „Univerzalita a dostupnost jsou pro nás v komunikaci klíčové. Chceme být opravdu pro každého, ať už z pohledu alergenu, veganství či cenové dostupnosti. Díváme-li se na naše stávající zákazníky, vychází nám z toho, že je to vlastně každý, kdo jí a něco dělá, a ocení tak čas od času benefity Many. Je vhodná pro všechny, kterým záleží na tom, aby do svého těla dostávali jen zdravé a potřebné látky. A přitom nemají čas, chuť nebo příležitost takové pokrmy připravovat. Hlavními benefity Many jsou její samotná nutriční hodnota a čas,“ říká Krejčík.