Mapy.cz vyráží na letní roadshow

Opět po roce vyráží tým nejoblíbenějšího mapového portálu v zemi ze Seznam.cz se svou roadshow napříč celou Českou republikou. Během čtyř měsíců, od července do října zvládne 11 zastávek, na nichž lidem ukáže, že s aplikací Mapy.cz je skutečně co zažít.

O své tipy na výlety, vychytávky v používání aplikace a cestovatelské zážitky se podělí například olympionik a kajakář Josef Dostál, modelka Veronika Chmelířová, cyklokrosař Tomáš Slavík, hudebník Michal Dvořák, irská zpěvačka Lynda Cullen, závodní tým Buggyra a hvězda internetové televize Stream.cz Kazma.

Letošní roadshow se ponese ve znamení festivalů, tipů na zajímavé výlety a vychytávky, které dnes aplikace Mapy.cz cestovatelům nabízí. „Chceme lidem ukázat, co všechno mohou s aplikací Mapy.cz zažít. A to skrze místa a příběhy ambasadorů. Naše Mapy nepoužíváme jenom pro přesun z bodu A do bodu B, ale jako pomocníka, který nám doporučí zajímavá místa v okolí, o kterých jste třeba ani nevěděli. Můžete je objevovat pěšky nebo na kole. Celou zdolanou trasu máte možnost zaznamenat pomocí Stopaře a sdílet ji s přáteli. A to nejen v Čechách. Navíc k tomu nepotřebujete ani signál, protože aplikace funguje i bez připojení k internetu,“ přibližuje hlavní myšlenku akce Radim Pařízek, event manažer společnosti Seznam.cz.