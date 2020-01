Marketing bez klišé a zbytečných předmětů. V Česku startuje studium, kde vyučuje Řezáč, Formánek nebo Podstavec

(-pr-) V marketingu stejně jako v každém jiném oboru platí, že nejvíce se dá naučit praxí. K profesnímu rozvoji není potřeba několik let zbytečného biflování nesouvisejících předmětů. Nejen začínající profíci potřebují mentory, kteří jim předají to nejlepší, co se sami naučili. A právě takové možnosti studia otevírá mezinárodní akademie manažerského vzdělávání Newton Academy.

Nabídka marketingových oborů na českých univerzitách je skromná. Vysoké školy je sice nabízejí v bakalářském nebo magisterském programu, většinou ale v kombinaci se žurnalistikou, podnikáním, managementem nebo komunikací.

Výhodou takového studia je udržení statusu studenta a získání tradičního titulu. Nevýhodou, která odradí nejednoho uchazeče, je nutnost skládat zkoušky z předmětů, které mají k marketingové praxi daleko – mikroekonomie, matematiky nebo třeba práva.

Když si začínající profesionál chce v rámci zlepšení kvalifikace na pracovním trhu doplnit marketingové vzdělání, nemá mu vysokoškolské prostředí příliš co nabídnout. Většina marketingových specialistů se proto uchýlí k samostudiu, školením, konferencím a on-line kurzům. Což nemusí být nutně špatně – takovému vzdělávání ale často chybí jasný cíl.

Postgraduální studium připravuje markeťáky na praxi

Jak z toho ven? Řešení nabízí postgraduální typ studia, ze kterého si absolventi po roční praktické výuce odnesou mezinárodně uznávaný titul MSc. V zahraničí představuje toto profesní vzdělávání ekvivalent k magisterskému či inženýrskému titulu, které jsou udělovány v Česku, a běžně připravuje nebo posouvá odborníky se zaměřením na management, finance, byznys, psychologii nebo právě marketing.

Jednou z českých škol, kde si praktické profesní vzdělání můžete doplnit, je Newton Academy, mezinárodní akademie manažerského vzdělání, která je úzce propojená s jednou z nejlépe hodnocených soukromých vysokých škol u nás, Newton College.

„Postgraduální studium zaměřené na marketing a garantované odborníky z praxe v českém vzdělávání chybělo. Roční studijní program jsme proto připravili tak, aby si z něj studenti odnesli důležité poznatky a aktuální trendy z úst špičkových expertů z oboru. Tedy jen to co skutečně využijí ve své praxi,“ objasňuje ředitel Newton Academy Jiří Koleňák.



Jan Řezáč

V oboru Moderní marketing studentům své dovednosti předá například špičkový specialista na weby a zakladatel rodu House of Řezáč Jan Řezáč. Přednášet bude i marketingový expert Milan Formánek, který se více než 13 let stará v Red Bull Media House o 30 zemí, či zakladatel společnosti Marketing Miner a odborník na SEO Filip Podstavec.

Svůj výukový blok má i expert na komunikaci a zakladatel projektu Neverbalne.cz Martin Přibyl nebo specialista na content marketing a majitel Obsahové agentury Martin Brablec.

„Nůžky mezi špičkovými a průměrnými marketéry se neustále rozevírají, proto vítám možnost nového typu vzdělávání marketingových specialistů a manažerů. Navíc je studium na Newton Academy koncipované jen prakticky, řeší se v něm případovky a reálné problémy z naší praxe, takže máme možnost studentům předat fungující postupy, které běžně v práci používáme,“ popisuje Řezáč.

Vedle SEO, UX, komunikace a content marketingu se studenti zaměří i na výkonnostní marketing, sociální sítě, spotřebitelské chování, marketing v mezinárodním prostředí, brand building, PR a média či řízení projektů. Nově nabyté znalosti pak propojí do strategického přemýšlení nad trendy v podnikání i marketingu.

V průběhu 7 víkendových setkání a jednom outdoorovém seberozvojovém kurzu zazní nejaktuálnější poznatky a trendy od špičkových expertů z různých oblastí marketingu. Každou z probíraných specializací si studenti vyzkouší na reálných projektech – ovládnou tvorbu marketingové strategie, naučí se pracovat s analytickými nástroji, napsat úspěšný prodejní text nebo strategicky přemýšlet nad sociálními sítěmi.



Jiří Koleňák

„Výukové bloky na sebe navazují a ve výsledku tvoří celek, který má skutečně smysl. Cena celého studia tak vyjde výrazně výhodněji, než kdyby si studenti měli platit jednorázové vzdělávací kurzy v různých institucích,“ vysvětluje Koleňák. Za jednoleté studium studenti zaplatí 69 tisíc korun.