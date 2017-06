Marketing prosazuje super inovace vložek do bot pro zdraví

Před 25 roky jsem v Marketing magazine napsal článek o M. Jordanovi, skvělém basketbalistovi a jeho reklamě na obuv. Není žádným tajemstvím, že k jeho výkonům s neuvěřitelně vysokým výskokům mu vedle dynamiky pomohly „ lítat“ i díky nevšední konstrukci jeho bot typu Jordan flight flex trainer, které si sám navrhl.

V podstatě jejich principem byly vzduchové komůrky stlačované ve stélce boty při začátku výskoku a jako pružina následně přidávající kinetickou energii. Prostě od té doby se začalo čarovat s podrážkami bot…., které jsou schopné dodávat sportovcům dynamiku, energii a schopnost se maximálně vysoko odrážet v řadě disciplín. Čarování s podrážkami a stélkami má ale i českou tradici. Zatímco T. Baťa vyráběl a prodával miliony bot po celém světě, již od 16. století rod ševců Hanáků se pustil do výroby bot pro zdraví a čaroval stejně jako Jára Cimmrman. A tak zatímco Jára vyrobil boty „“koniášky“ s hřeby dovnitř, které na olympiádě v r. 1908 umožnily „prý prokazatelně“ majiteli nejrychleji běhat, překonat všechny rekordy a skákat jako na trní, švec Josef Hanák se soustředil na výrobu biomechanických bot a stélek pro zdraví.

Čínská medicína, akupunktura a akupresura již 4 tisíciletí ví, že na noze a speciálně chodidle existují významné body jejichž napíchnutí (že by měl Jára pravdu?) nebo jen stlačení léčí stovky nemocí všech možných orgánů. Polohu těchto bodů naznačuje obrázek na portálu http://www.patakyovi.cz/zony/g_bodn.php .

Josef Hanák prostě místo výroby kvantity se pustil do výroby bot, které člověku pomáhají. Nastudoval si biomechaniku nohy při chůzi, běhu, skoku s využitím poznatků moderních expertů univerzit, medicíny a čínských expertů a pak se pustil do díla. Detailní znalost morfologie kostí, úponů šlach, svalů a to jak u zdravých nohou, tak u nemocných jej vedla k tomu, že dokázal zcela nově a inovativně konstruovat boty, kterým se po roce 1990 začalo říkat boty biomechanické a zdravotní, protože ty sériové podle článku zveřejněného v časopise Epos Times naznačují cit: „ že z nás dělají mrzáky“. Stačí se jen podívat na patentovanou obuv a člověk hned vidí, v čem je rozdíl mezi kineticky aktivní Hanákovou botou podloženou studiem biomechaniky a botou komerční, srov. http://www.botyhanak.cz/katalog-zbozi/obuv-s-kinetickou-energii/panska-obuv-s-kinetickou-energii/.

Pan Hanák ve svých 72 letech je fakt čaroděj, který svýma botama a stélkama do bot doslova léčí. Ještě v současnosti, když řeknete v prodejně obuvi, že chcete vložky do bot jako jsem to chtěl v pátek já, nabídnou vám placaté uměláky a z tohoto zamyšlení vznikl i tento text. Pan Hanák ale vymyslel vložky s prohlubní na palcový kloub, které mají antibakteriální a prodyšný povrch a prostě se v nich lépe chodí…lépe odráží, lépe vytváří zdraví nohy….a jsou patentované.

Ve své nové knížce Marketing 5.2 v éře průmyslu jsem popsal, jak je marketing s využitím Business Marketing 5.2 Inteligence schopen přinášet inovace a novinky v režimu spolupráce zákazníka a producenta ITV2CRM (= Information Technology Value Customers+Consumers Relationships management). Svět se začal po vzoru pana Hanáka věnovat botám a vložkám do bot s maximálním technologickým a marketingovým úsilím.

V režimu Gadget News se tak třeba objevila technologická novinka s názvem Digitsole jako první interaktivní hřejivá vložka do bot, kterou jednoduše vyměníte za současné vložky a spárujete pomocí Bluetooth 4.0 se zařízením – chytrou mobilní aplikací Android i iOS. Následně je tak ovládáte pomocí bezplatné aplikace. A to je přesně to, co zákazníkovi a uživateli nabízí marketingově obchodní komfort. Málo kdo o tom ví ale portál Mall.cz jde ale ještě dál a přeplňuje doslova zákaznická očekávání od vložek do bot tím, že vysvětluje a objasňuje co vložky Digitsole umí slovy:

„ Spodní, nosná část vložky je vyrobena z materiálu Neotech, který pomáhá kontrolovat vaše vibrace nohou. Pata je navíc speciálně odpružena systémem Shock Heel absorbujícím nárazy. Vložka se zužuje směrem ke špičce s technologií Flex Zone, která optimalizuje přirozený pohyb nohou. Tvar podporuje klenbu nohy a mírně zvýšené boky spolu s antitorzním systémem X-torsion garantují pevné ukotvení nohy v obuvi. To vše v několika navzájem spolupracujících vrstvách pro váš maximální komfort.“ Chtělo by se mi vykřiknout: „Vše pro zákazníka“ a „Nekup to, když tyto vložky toho tolik umí“ a já obdivuji portál Mall.cz za vstřícný informační content, který je jednoduše a skvěle formulován. Cena těchto vložek je ale po zlevnění 3600,- Kč což je mnohokráte více často než stojí boty pro běžného smrtelníka.

Pozorný čtenář si tak uvědomí, že jde o integraci marketingu 5.2 do obchodu a že app-commerce a w-commerce realizovaná z chytrého mobilu v tomto případě s využitím BMI (= zkratka Business Marketing Intelligence). Zákazník tak může např. srovnat content uvedený v předchozím odstavci s televizní reklamou firmy Scholler, kdy vložky jsou „jen“ měkké a tlumí nárazy nohou.

Zdroj: Digitsole.com

Content na Mall.cz jde ještě dále a přesně v duchu marketingového minimalismu 5.2 připojuje klíčové vlastnosti produktu, které zákazník vnímá jako nabízené motivy u těchto vložek do bot pro koupi:

Voděodolné (IPx6) – nehrozí případný zkrat způsobený vlhkostí uvnitř obuvi

Teplota vložek řízena bezdrátově pomocí Bluetooth® 4.0 s dosahem až 5 m

Řízené aplikací zdarma pro iOS (od verze 7) a Android (od verze 4.4)

Teplota nastavována separátně pro levou i pravou vložku

Maximální teplota 45 °C

Baterie integrovány uvnitř vložek – žádné přebytečné kabely apod.

Integrovaný termostat řídící výkon vložky

Napájení pomocí USB (plné dobití za cca 90 minut – při použití nabíječky s výstupem 2 A)

Dlouhá výdrž – až 6 hodin (v závislosti na použití)

Stimulace krevního oběhu

Anatomický tvar navržený odborníky na zdravou chůzi

Antitorzní křížová vrstva

Zvýšená pata s odpružením

Měkká špička

Odolné provedení i materiály – konstruováno pro došlapovou zátěž až 500 kg

Maximálně přesný krokoměr

Typ akumulátoru – lithium polymer

Hmotnost 1 ks: 100 až 120 g podle velikosti vložky

Jestliže vložky do bot Digitsole jsou technologickou vychytávkou a velmi drahé, pak na trhu jsou i vložky Scholl GelActiv za 250 CZK, tedy levné, které taky účinně tlumí nárazy a pomáhají snižovat nadměrný tlak, kterému jsou chodidla vystavena během denních činností. Jsou vhodné především na tvrdé povrchy a stálá tlumící vrstva zajišťuje celodenní pohodlí. Scholl gelové vložky do bot do práce jsou ergonomicky tvarované, s optimální rovnováhou mezi odpružením a oporou tak, aby: Absorbovaly otřesy – měkký modrý gel poskytuje pohodlí namáhaným polštářkům, poskytly odpružení – pevnější žlutý gel pro odpružení a oporu, poskytly potřebnou oporu – pevný oblouk podpírá klenbu a patu při námaze a gelová vložka zajišťuje absorbci nárazů a otřesů.

Nošení bot můžou vylepšit také nové vložky z paměťové pěny TACCO Memosoft, které si vytvarujete podle své nohy. Ale pozor pokud máte nohu zdeformovanou, tak jen deformaci fixují za 199,- CZK ale neléčí jako stélky pana Hanáka. A tak bych mohl pokračovat ještě spoustou stránek, kdy obyčejné vložky do bot (=stélky) se stávají technologickým cílem inovátorů ve spolupráci s marketery BMI 5.2. Prostě vše pro člověka a jeho pohodlné obutí pro práci, sport, společnost a hobby aktivity. Dokonce existuje portál https://ulevapronohy.cz, kde zájemce najde další zajímavosti počínaje masážními, přes terapeutická až po sportovní vložky s podporou výkonu a klenby nohy.

Zdroj: ulevapronohy.cz

Marketing BMI 5.2 na rozdíl od obchodníků a výrobců může veřejně srovnávat jednotlivé výrobky a hledat u nich s využitím marketingového minimalismu konkurenční výhody jako motivy pro koupi, cenové výhody a bonusy, inovace, informační a emocionální apely jako motivy pro koupi. To vše s využitím influencerů a reputací, vždyť třeba boty pana Hanáka nosí prezidenti řady států Evropy, zpěváci a sportovci, kteří s využitím biomechaniky dosahují kvalitních sportovních výkonů.

Reklama na vložky do bot se dostala dokonce na televizní obrazovky a vložky Scholl gel aktiv nás oslovují denně a ukazují jak vložky do bot dokáží zlepšit naše chození a pohodu.