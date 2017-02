Microsoft mění způsob odměňování svých zaměstnanců

Společnost Microsoft dnes oznámila změny ve způsobu odměňování svých zaměstnanců. Jak uvedl ředitel společnosti Microsoft Steve Ballmer: „Tímto bychom naší společnosti chtěli pomoci přitáhnout a udržet ty nejlepší zaměstnance a co nejvíce přiblížit jejich zájmy zájmům akcionářů. Změny v odměňování jsou klíčovým krokem k tomu, aby byl Microsoft dlouhodobě úspěšný.”

Počínaje zářím roku 2003 dostanou zaměstnanci místo stávajících opcí (stock options), přímo akcie společnosti Microsoft (stock awards). Na rozdíl od akcií, opce zajišťují pouze právo koupit akcie za určitou cenu, bez ohledu na to, jaká je jejich tržní cena v momentu, kdy zaměstnanec opce využije.

Nový způsob odměn se týká všech zaměstnanců společnosti Microsoft s výjimkou Steva Ballmera a Billa Gatese, hlavního softwarového architekta, kterým akcie uděleny nebudou, stejně jako nikdy v minulosti neobdrželi opce. U více než 600 nejvýše postavených ředitelů budou přiznané výhody záviset na růstu počtu a spokojenosti zákazníků. Microsoft také oznámil, že pracuje na vytvoření plánu jak umožnit zaměstnancům zhodnotit opce, a to jejich prodejem třetí straně. Pokud bude plán schválen, mělo by se s jeho realizací začít koncem roku 2003.

„Naše filozofie odměňování je jednoduchá,“ řekl Ballmer. „Chceme být magnetem pro ty nejlepší lidi tím, jaké odměny nabízíme. Chceme získat a udržet ty nejlepší zaměstnance tím, že jim nabídneme možnost vlastnit společnost ve které pracují a navíc i výbornou dlouhodobou finanční investici. Tím, že našim klíčovým zaměstnancům nabídneme takovýto typ odměny, budou ještě více motivováni ke zvyšování počtu spokojených zákazníků.”

Zatímco většina společností poskytuje jen omezený počet akcií a jen vedoucím pracovníkům, společnost Microsoft jako první poskytla každému zaměstnanci možnost stát se prostřednictvím udělování akcií přímým vlastníkem společnosti.

Nový způsob odměn je výsledkem více jak ročního úsilí týmu užšího vedení a personálního oddělení a odráží názory zaměstnanců na způsob odměňování. Tento plán je dalším krokem na cestě k dlouhodobému úspěchu společnosti Microsoft:

V dubnu 2002 společnost reorganizovala obchodní a marketingovou strukturu tak, aby byla zaměřena na sedm hlavních obchodních činností. Provedla také zásadní změny v tom, jakým způsobem jednotlivé produktové skupiny a obchodníci spolupracují na uspokojení potřeb zákazníků.

V červnu 2002 společnost aktualizovala své poslání a specifikovala řadu hodnot a principů týkajících se nejen interních procesů, ale i spolupráce se zákazníky a partnery.

V oblasti výzkumu a vývoje, do kterého investuje téměř 5 miliard USD, se společnost začala výrazněji zaměřovat na inovace týkající se integrované platformy a nadcházející vlny “Longhorn” produktů.

V novém obchodním plánu, který byl zaměstnancům představen minulý měsíc, společnost nastínila klíčové priority, včetně zlepšení spojení se zákazníky, zvýšení vnitřní efektivity a řešení konkurenční výzvy, hlavně té týkající se Linuxu.

Nový způsob odměňování zaměstnanců, včetně předešlé formy udělování opcí, bude platit od fiskálního roku 2004. „Protože náklady na udělování akcií v důsledku realizace opcí musí by zahrnuty do nákladů podle časového rozvrhu jejich udělování, budeme zahrnovat náklady na všechny typy odměňování založeného na akciích do budoucích i předcházejících ročních finančních výkazů s cílem zachovat možnost meziročního srovnání,” uvedl John Connors, senior vice president, finance a administration, a chief financial officer společnosti Microsoft. „Souhlasíme s ostatními společnostmi, že ne všem může tento způsob vyhovovat. Každá společnost má své vlastní způsoby odměňování zaměstnanců, ale tento je ten pravý právě pro nás a pro naše zaměstnance.“