Marketingové ohlédnutí za motorkami kdysi světoznámé značky JAWA

23. ledna tomu bylo 140 let co se narodil zakladatel značky JAWA František Janeček. První dvě písmena tedy JA jsou od jeho jména František Janeček. Své první marketingové ostruhy získával v Kolbence a ta jej vyslala tuším že v roce 1901 na stáž do Holandska, kde všichni jezdí na kole.

A tak si mladý podnikatel a progresivní konstruktér chtěl zjednodušit cestu do práce a začal snít o svém marketingově jednoduchém motocyklu, který by měl být vyráběn a hlavně prodáván s marketingovým minimalismem tedy podle českého přísloví: „ za málo nákladů hodně efektů, užitků a splněných klukovských snů a přání.“

Byl to zlatý český mozek a měl zlaté české ručičky. Do roku 1918 dokázal vytvořit a hlavně s využitím marketingového minimalismu komercializovat 16 patentů od granátů až po díly na motorky. Koupil licenci od německého průmyslníka Wanderera ( ve slově značky JAWA písmena WA). A začal vyrábět JAWY typu 500 OHV pro bohaté a Jawy 175 jako lidové jezdítko.

Jeho marketingový slogan „Lepší stroj za méně peněz“ dobyl prvorepublikovou reklamu a byl vidět všude. Však se právem v roce 1920 stal nejlepší reklamou v Česku. Janeček vymyslel i firemní značku, logo, barvy, tvar motorky a hlavně dokázal tuto značku prosadit do celého světa. V roce 1941 byla JAWA nejznámější značkou motocyklu v Evropě a 6 na celém světě.

Do světa nejlepší marketingovou vizitku motorek značky JAWA posílali sportovci. Třeba František Šťastny byl vicemistr světa v roce 1961 v silničních závodech na okruzích. Dokonce o něm a motorce napsal spisovatel Vladimír Hrabal povídku. Která jiná motorka jí má? V terénu v soutěži na výdrž a rychlost tedy v tradiční Šestidenní český Trophy tým 14x vyhrál svět a 11 se to povedlo i ve Stříbrné váze.

To jsou výsledky, které svědčí o kvalitě, zlatých českých ručičkách a zlatém myšlení, protože motorky měly tolik patentů jako jiné druhé na světě ne. A marketing motorek vyráběných v Týnci nad Sázavou dokázal využít a prodat další výkony a výsledky. Jawa vyjela třeba na nejvyšší horu Afriky, slavné Kiminandžáro a stejně zdolala bájný Elbrus a to nahoru i dolů, kdy jezdec měl i na nohách lyžičky.

Vzpomínám na to, když první Jawa objela cestu kolem světa a kdy cizinci z Austrálie, Indie aj. zemí se jezdili na motorce podívat do maličkého městečka na Sázavě, kde se legendární motorky až v počtu 350 tisíc kusů ročně vyráběly……

Za vším je třeba vidět konstruktéra Františka Janečka, kterého po jeho smrti vystřídala spousta další konstruktérů, kteří vyprojektovali pod značkou JAWA stovky modelů cestovních motorek ale si sportovních od terénních, přes silniční až po motokrosy a ploché dráhy.

A tak zatímco v ČR po roce 1989 a divoké privatizaci Jawa téměř zanikla, přeneslo se těžiště výroby do světa. Pojedete-li třeba na dovolenou do Egypta, budete šokováni, protože zde je každá druhá motorka nová Jawa. Ta je totiž vyráběna nedaleko Káhiry v licenci. Jawy s lodičkou – tedy postranním vozíkem jsou zde hitem a celé rodiny jezdí na tomto stroji do práce, nakupovat, za kulturou, beduíni do pouště shánět stáda velbloudů aj. A tak jestliže v Česku se loni prodalo slovy 175 motorek JAWA v Egyptě 237 tisíc a v celé Africe jezdí na 7 milionů JAWA motorek. Podobně pokud pojedete do Indie zjistíte, že se i zda v licenci vyrábějí motorky JAWA a tak potkáte muže s turbanem na hlavě, jak si to šinou po indických silnicích bez helmy. Turban se pod helmu nedá nacpat a motory JAWA jsou zdrojem pohonu i rikš, kterých po Indii jezdí miliony.

Automobily JAWA

Raritou jsou také auta se značkou JAWA. Nemám teď na mysli hadraplány a Velorexy, kde pohonnou jednotkou byl motocyklový motor JAWA ale JAWA minor 750, který kolem roku 1940 byl moderním automobilem.

Ten, kdo by chtěl vidět všechny modely motorek JAWA má možnost navštívit muzeum Jirky Stibůrka umístěné na hrázi rybníka u světoznámého zámku Konopiště. A tak se marketingově světoznámá značka motorek propojuje se světoznámým zámkem Konopiště nedaleko Benešova. Tato návštěva stojí opravdu za to. Třeba vidět typ Jawa 350 Californian je super. Vždyť tento motocykl se stal kultovním v USA a každý kluk sní o tom mít svého nablýskaného miláčka pochromovaného s padacím rámem….

O motocyklech JAWA bylo natočeno 23 filmů a hrál podle dostupných údajů v 765 českých a slovenských filmech významnou roli. I to je marketing a propagace. I to je realita, která se snadno překlápí do virtuální reality, kde chytré mobilní aplikace a trenažery mají jako jednu z variant jízdy jízdu na motorce značky JAWA.

Pozorný čtenář si všimne, že JAWA své světové proslulosti dosáhla bez milionových nákladů na reklamu a propagaci. Prostě JAWA se stala synonymem marketingového minimalismu, kde kvalita, invenci, spousta patentů, sportovní výsledky a výkony na celém světě měly větší tržní hodnotu než marketingové reklamy a propagační záměry. V roce největšího rozmachu marketingové oddělení tehdy nazývalo se propagace, mělo 2 lidi a ročně investovalo do 50 tisíc korun na čepice s logem JAWA a 3 typy plakátů….. Zdá se to neuvěřitelné ale takový byl marketingový minimalismus v praxi, který byl vysoce efektivní a značku JAWA dostal mezi značky světové…