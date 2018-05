Marketingově prodejní systémy a postupy (2.) – Prodejní automaty

V současné době, kdy se stále více v prodejních systémech uplatňují automatizace, robotizace a bezkontaktnost se setkáváme téměř všude, kde se zákazník dostává koupit „něco“ např. občerstvení, nápoje, cukrovinky, jízdenky, mléko, svačiny aj. s prodejními automaty.

Ty samoobslužně nahrazují prodavače a jsou k dispozici potenciálním zákazníkům 24 hodin.

První prodejní automaty se objevily v česku již kolem roku 1975, tehdy byly z dovozu a na letištích a v čekárnách velkých nádraží dodávají lidem občerstvení v době, kdy klasické bufety a restaurace byly již zavřené. U těchto automatů byl zpravidla velký zámek a na čelní straně také návod, podle kterého automat instruoval zájemce, jak má postupovat. Podle návodu pak fungovaly tzv. návodové prodejní systémy, kdy po vhození mince (í) a volbě produktu automat vydal dané množství produktu a po té vrátil případně přeplatek v mincích. Od té doby se prodejní automaty zdokonalovaly a především specializovaly. Vznikly tak např. nápojové automaty, cukrovinkové automaty, jízdenkomaty na vlakové jízdenky, metromaty na prodej jízdenek pro metro a MHD, mlékomaty, pivobary, svačinobary, vstupenkomaty, aj. Některé automaty umožňovaly dokonce prodej sýrů a bryndzy např. na Ekonomickej universitě v Bratislavě byl vyvinut sýromat v roce 2014 v rámci seminární projektové skupinové práce aj.

Kolem roku 2000 s rozvojem internetu a počítačových technologií se začala projevovat snaha provozovatelů automatů využít automaty pro realizaci marketingově indoorové prodejních systémů. Nejprve šlo v podstatě o klasický prodejní automat. Který v horní části měl plochou obrazovku na kterou se promítala ve smyčce na videu indoorová reklama firmy – výrobce prodávaných produktů nebo provozovatele a firem, které si reklamu zaplatily. Vznikl tak hybrid prodejního automatu a indoorového video-reklamního terminálu. Na obrazovce se také po volbě produktu objevovala instrukce jak prodejního automatu využívat. Jistě si pamatujete tento typ třeba z hlavního nádraží v Ostravě, Praze a Hradci Králové.

V roce 2003 se po celé republice začaly objevovat prodejní automaty využívající systému bluetooth, které využívaly bluetooth marketingově prodejní systémy. Kromě standardní prodejních funkcí systém bluetooth dával automatům potenciál vysílat informace např. na veletrzích, výstavách, v halách a na místech s koncentrací potenciálních zákazníků o tom, kde je automat umístěn, co nabízí, kdy je štasná hodinka se slevami a jinými benefity. Tedy docházelo jak k automatickému prodeji, tak k automatické komunikaci včetně marketingové, kdy pomocí bluetooth automat do vzdálenosti 240 – 300 m komunikoval s mobilními telefony, které měly zapnutou funkci bluetooth.



Mlékobar s prodejním automatem – foto autor

Od roku 2008 s dynamickým rozvojem internetu a sociálních sítí se začaly do provozu dostávat automaty v režimu marketingově sociálně prodejním, kdy systém bluetooth pomocí internetu začal umožňovat reversibilní komunikaci po ose automat – zájemce o koupi – reference o koupi na sociálních sítích. To znamenalo, že projeli-li jste autem kolem místa s automatem v tomto režimu, automat vás oslovil s nabídkou ve formátu bluetooth a ukázal Vám přesnou polohu prodejního automatu s využitím Foursquare. Foussquare naprogramovaná D.Crovleyem ukázal nejenom polohu automatu, ale následně umožnil v aplikaci také hodnotit nabídku automatu a psát komentáře k prodejnímu automatu pozitivní (zeleně) a negativní (červeně) a tyto zobrazovat s využitím GPS lokalizace na desktopu nebo obrazovce mobilního telefonu. Navíc pomocí checkinů bylo umožněno sledovat i počet uživatelů a pomocí venus se dal automat i pojmenovat třeba jako „pivní pohotovost“ nebo pivobar „ Na růžku“ nebo mlékobar „ Pro mlsouny“, knihy pro „Knihomoly“ aj. marketing umožňuje využít marketingového minimalismu a prezentovat informační a emocionální apely, konkurenční výhody a užitky produktů, inovace a novinky produktové, slevy, slevové akce a bonusy, to vše jako motivy pro koupi. Uvedené automaty postupně začaly pracovat ve spirálovém režimu.

Od roku 2009 se Foursquare dal propojit i s Facebookem a Twitterem a dalšími sociálními sítěmi na celém světě a tak třeba při cestě do Japonska bylo možné využít k návodu i překladač s 56 světovými jazyky a v podstatě si pomocí QR kódu navolit komunikační jazyk s prodejním automatem. Prostě globalizace se projevila a vznikl tak systém m-marketingově prodejních automatů a jejich sítí, kdy se komunikace dala realizovat reversibilně a nízkonákladově s automatem s využitím chytrých mobilních telefonů, tabletů a komunikátorů, což odhalilo neskutečné spektrum možností. Písmenko m v názvu systému označuje slovo mobilní, tedy že komunikace je možná také s využitím internetu a mobilních sítí po celém světě a v 56 jazycích. Uvedený systém umožnil: m-prezence, m-payment, m-banking, m-purchasing, m-producement, m-powershopping, m-marketing, m-auction, m-mass customisation, m- caring, m-newsletter, m-digest newsleter a to vše s využitím jednoho nebo sítě marketingově prodejních automatů. Podrobné vysvětlení zájemce najde v knize L. Čichovský a kol. s názvem Nízkonákladová vícevrstevnatá marketingová komunikace, vydalo nakl. Adart v edici Jak.

V následujících letech se s progresivním a dynamickým rozvojem wifi sítí a transponderů a také chytrých mobilních aplikací začal uplatňovat u prodejních automatů systém wifi marketingově prodejních automatů. Byl např. vytvořen systém tzv. bezkontaktních marketingově prodejních automatů. Ty fungují s využitím modulu na bázi minipočítače s připojenými periferiemi. Návrhy služeb využívají bezdotykovou komunikaci různými způsoby a pro různé účely, jádrem všech je možnost takto komunikovat po ose prodejní automat – zájemce – chytrý telefon – prodejní automat. Mobilní systém Android poskytuje aplikaci, která za pomocí Bluetooth RFCOMM spojení komunikuje s Python aplikací prodejního automatu v Raspberry Pi. Uvedený modul ovládá bezkontaktně prodejní automat a současně vysílá marketingové a mediální hlášky, kterými oslovuje potenciální uživatele reklamou, PR, návody, informací o poloze a současně sbírá ve formátu big data informace o zákaznících aj. možnostech.



Prodejní stánek Coca-cola sWifi v rámci smart Praha – foto autor

V nejnovějších modelech automatů se používá systém 3D automatického prodavače kdy např. typ 3D – MECHANIZMUS / ASK 200 doslova komunikuje přes wifi se zájemcem o prodej a potenciálním zájemcem s využitím m- CRM , tedy řízením vztahu se zákazníky s uplatněním celého spektra marketingových nástrojů. 3D marketingově prodejní prodavač – automat se stává od roku 2017 šlágrem a trendem v prodejních automatech. Od červena roku 2017 začala firma Coca-Cola v Praze používat prodejní automaty typu 3D prodejce, kde nejprve byla wifi nabízena kupujícím jako bonus, aby mohli při pití nápoje využívat chytrých mobilních aplikací. Od podzimu pak wifi těchto automatů Coca-Cola HBC umožnila i komunikaci s vlastním 3D automatem a to ve spolupráci s firmou Miia, která v ČR provozuje rozsáhlou síť Wi-Fi hotspotů. K internetu je možné se u prodejních automatů připojit přes běžný formulář nebo prostřednictvím aplikace Miia pro Android i iOS. Tím, že 3D automaty jsou umístěny firmou v místech, kde není wifi signál nabízejí nejen marketingové informace, prodej produktů ale také využití wifi 3D prodejce pro práci s chytrými aplikacemi a sociálními sítěmi. Wifi se tak stalo jak bonusem tak komunikačním nástrojem s automatem a současně zdrojem sběru big data pro marketing a marketingové průzkumy.

Nejnovějším šlágrem v oblasti retailu s využitím prodejních automatů jsou prodejny v systému 3D automatického prodeje. Ty představují místnosti plné různých 3D prodejních automatů, komunikujících s widgety chytrých mobilních aplikací ale také podle jednoduchých napsaných postupů na automatech, kdy nahrazují plnohodnotně sortiment od večerek, přes restaurace až po rychlá občerstvení v místech, kde není třeba prodavačů. V podstatě jde o prodej typu verze 5.2 a to s využitím 3D automatů a marketingu verze 5.2 jak je popisuje např. L. Čichovský v monografii Marketing 5.2 v éře průmyslu 4.2 a v připravované brožuře o uplatnění marketingu 5.2 v 3D prodeji verze 5.2. Takto koncipované prodejny již existují i v Praze a v zahraničí jsou běžné od Japonska po Austrálii a od Grónska po JAR. Vždy navíc pracují v ekologickém green režimu a často používají i solární energii.

Doposud jsme poznávali jen využitelnost prodejních automatů pro marketing, prodej produktů a sdílení internetu. V zahraničí se však již běžně objevují 3D marketingově prodejní systémy na kontinuum produkt služby, tedy na doprovodné služby, které může kupující k produktu využít a dokonce jen na služby. Prostě využitelnost automatů k prodejů doslova raketově roste a stále nové a nové aplikace prodejní, marketingové se objevují. Třeba v některých prodejnách Tesco se objevují Zásilkovny vydávající objednané zboží na internetu automaticky v režimu 3D vydávání a tak šetří lidem čas a běhání třeba na poštu za objednanými produkty aj. Nebo na řadě míst se objevují v rámci e-mobility prodejní automaty, kde 3D prodej je propojen s dobíjením elektromobilů nebo chytrých mobilních telefonů nebo třeba hobby nářadí aj. Tím se automaty na kontinuum produkt – služby propojují s internetovým obchodem, o kterém bude pojednáno ve třetí části.

Vrcholovým zážitkem gurmánským i virtuálně marketingovým jsou 3D prodejní automaty, kde pokrm je vyráběn s využitím 3D potravinových tiskáren před zraky zájemce. V červenci 2016 byla v Londýně otevřena první restaurace s prodejním automatem s názvem Food Ink, kde zájemce dostane pokrm vytvářený 3D tiskárnou od sušenek až po zeleninové pokrmy.

Marketingové využití prodejních automatů ke sběru dat v režimu big data nebo pro GPS marketingové průzkumy a výzkumy produktů nebo kontinuí produkt-služby je zřejmé. Současně lze využít tato místa pro reklamu, PR, POS a POP systémy a další nízkonákladovou vícevrstevnatou komunikaci.

