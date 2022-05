Mastercard vzdává hold Lize mistrů UEFA novým filmem s Lionelem Messim  

Svou dlouhodobou podporu Lize mistrů UEFA oslavuje společnost Mastercard uvedením nového filmu s globálním ambasadorem značky Mastercard Lionelem Messim v hlavní roli. Samotný film, který jako první představil právě jeho protagonista Lionel Messi na svém instagramovém účtu, bude uveden v řadě zemí po celém světě, včetně evropského kontinentu.

Ve snímku nabitém emocemi, který vznikl za pomoci umělé inteligence, se čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů a sedminásobný držitel Zlatého míče ohlíží za počátky své sportovní kariéry. Messi také popisuje, jak významnou roli v jeho životě hraje fotbal, sport, který je společnou a inspirativní vášní tolika fanoušků po celém světě.

„Bylo by úžasné mít i v reálném životě možnost promluvit si se sebou v mladším věku. Určitě bych se svému mladšímu já snažil dodat sebedůvěru a vysvětlit, že tvrdá práce a oběti přinesou ovoce. A také, že ještě v tomhle věku ho pořád bude bavit hrát fotbal,“ řekl k filmu sám Lionel Messi.

„Jsme nadšení, že jsme měli možnost spojit síly s globálním ambasadorem naší značky Lionelem Messim a zblízka poznat jeho vztah k fotbalu. Je to významná připomínka toho, jak důležité je mít možnost se věnovat svým zájmům a tomu, co je důležité – zvlášť v této době. Těšíme se, až koncem měsíce při svátku fotbalu na finále Ligy mistrů UEFA v Paříži oslavíme celosvětovou přitažlivost tohoto kolektivního sportu a umožníme jeho příznivcům být své vášni blíže,“ uvedl Raja Rajamannar, ředitel společnosti Mastercard pro marketing a komunikaci.

Jedním z nejnáročnějších úkolů tvůrců nového filmu bylo vytvořit podobu Lionela Messiho v jeho mladším věku. Produkční tým využil novou metodu tvorby vizuálních efektů nazvanou neuronové vykreslování (neural rendering). Namísto obvyklého přístupu postaveného na počítačové grafice použili tvůrci filmu pro konečný digitální obraz podobu vytvořenou za pomoci umělé inteligence.

„Je úžasné, co technologie dokážou,“ řekl Lionel Messi a dodal: „Když jsem to ukázal rodině a přátelům, nemohli věřit vlastním očím, když viděli, co tvůrci filmu dokázali. Sám jsem měl husí kůži, když jsem se díval, jak se bavím se svou mladší verzí.“