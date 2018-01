mBank spouští novou reklamní kampaň trapnokouzelníkem

mBank koncem ledna spouští novou reklamní kampaň. Je zaměřená na mobilní aplikaci mBank 3.0, díky které mají klienti mBank jako jedni z prvních možnost realizovat mobilní platby pomocí Android Pay. Hlavní tváří nové kampaně se stal známý “trapnokouzelník” Richard Nedvěd z populární talentové show.

Kampaň se sestává ze šesti spotů, jejichž hlavním motivem je jednoduchost, respektive jednoduché řešení v oblasti osobních financí. Spoty se od konce ledna začnou objevovat v televizi, online a na pobočkách mBank. Představují hlavní užitečné funkce zcela nové aplikace mBank, kterou banka pro své klienty připravila u příležitosti jejích 10. narozenin.

Oproti té staré má řadu nových funkcí a vychytávek, které v jednotlivých reklamách představuje “trapnokouzelník” Richard Nedvěd. Zatímco on se snaží neustále vymýšlet triky, jak si v běžném životě udržet přehled ve financích, jeho partnerka mu ukazuje jednoduché řešení symbolizující právě aplikaci mBank. Je ztělesněním člověka, pro kterého je důležité, aby měl svou banku vždy na blízku a dokázal vyřešit to, co potřebuje, kdy chce a kde chce. Tím kampaň předává klíčové sdělení „mBank máte vždy jednoduše při sobě”.