McDonald’s představuje exkluzivní nabídku ve spolupráci s kapelou MIRAI

Famous order, světová kampaň společnosti McDonald’s, v níž největší hudební hvězdy sestavují vlastní menu, míří poprvé v historii do tuzemských restaurací. Prvním zástupcem z řad české hudební scény, který se se značkou v rámci kampaně spojil, je populární kapela MIRAI.

Kampaň poběží po dobu 7 týdnů, kdy si budou moci zákazníci a fanoušci skupiny menu objednat ve všech tuzemských restauracích McDonald’s. „Jsme rádi, že můžeme projekt Famous order přinést do České republiky, ještě více jsme nadšení z toho, že v rámci jeho historicky prvního uvedení spolupracujeme právě s tuzemskou kapelou MIRAI.“ říká Martin Troup, marketingový ředitel společnosti McDonald’s. „Podstata této světově úspěšné kampaně vychází z myšlenky, že nezáleží na tom, jak slavný jsi, každý z nás má v Mekáči tu svoji oblíbenou objednávku. A kapela Mirai dává nejen svým fanouškům možnost ochutnat to, co mají v Mekáči nejraději,“ dodává.

Od dnešního dne je v českých restauracích k dostání MIRAI menu, které zosobňuje nejoblíbenější produkty členů kapely. „Je to náš lovebrand. Jsme z generace, která měla Mekáč za odměnu, která tam slavila narozeniny nebo konec školního roku, která pro zastávku v restauraci byla schopná udělat cokoliv, já osobně se třeba i rozbrečet,“ říká frontman kapely Mirai Navrátil.

V rámci aktivace spojené s touto kampaní mohou zákazníci McDonald’s, kteří si zakoupí toto hvězdné menu, soutěžit o vstupenky na vyprodaný zářijový koncert nebo mají možnost si zahrát v novém klipu kapely.

Za projektem společnosti stojí agentura Follow Bubble, která zajišťuje komunikaci na sociálních sítích, o PR se stará agentura MSL.

Famous order je globální kampaň společnosti McDonald’s, která se především ve Spojených státech těší velké popularitě. Mezi hvězdy, které pro společnost vytvořily vlastní menu, patří Mariah Carey, Travis Scott, J Balvin nebo například jihokorejští BTS. Kapela MIRAI je prvním českým zástupcem.