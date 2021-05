McDonald’s se v nové kampani Naše protože bude ptát Čechů, proč pečují o českou krajinu

Fastfoodový řetězec se rozhodl svou roli lídra v udržitelném přístupu k planetě posunout dál a zapojit do debaty především své zákazníky, známé osobnosti, odborníky a vlastní zaměstnance.

V nové kampani Naše protože se ptá na zdánlivě jednoduchou ale zároveň stále palčivější otázku – proč každý z nás chrání planetu? McDonald’s vedení kampaně svěřil agentuře MSL ze sítě Publicis Groupe, která vyhrála integrovanou PR komunikaci pro značku už v minulém roce.

Agentura MSL ve spolupráci s McDonald’s a výzkumnou agenturou Behavio zadala v rámci kampaně rozsáhlý průzkum, ze kterého vychází, že Češi rozhodně nejsou k přírodě lhostejní. „Je pro nás důležité dát prostor nejen odborníkům, ale vyslyšet také důvody, proč na krajině záleží našim zákazníkům. Mezi těmi se často opakovala obava o budoucnost našich dětí, o zvířata, rostliny, ale také o oblíbené aktivity, ať už se jedná o procházku v lese, sbírání hub, nebo třeba plavání v čisté vodě. Stav přírody v místech, kde provozujeme restaurace, je i pro nás v McDonald’s velmi důležitý, a právě proto se ochraně planety věnujeme již více než 20 let. Touto kampaní bychom, ve spolupráci s Čechy, chtěli téma potřeby šetrného přístupu k přírodě opět trochu rozdmýchat, vysvětluje Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR McDonald’s ČR a SK.

Kampaň Naše protože zveřejní na stejnojmenném blogu první důvody vybraných známých a zajímavých osobností. Další důvody tu pak budou do konce roku dále přibývat. Ambasadory kampaně jsou influenceři Jirka Král a Jitka Nováčková, kteří do kampaně přinesou vlastní udržitelné projekty. „Jirka je se značkou již historicky spjat i díky tomu, že u nás pracoval, a nahlédl tak přímo do tajů restaurace. Proto bychom jeho prostřednictvím chtěli ukázat veřejnosti to, jak v McDonald’s pečlivě třídíme odpad a dohlížíme na recyklaci. Jitku zase čeká vlastní design znovu použitelného zákaznického merche. Na jeho podobu se můžete opravdu brzy těšit, více ale zatím neprozradíme,“ doplňuje Pajurková.

Do startu kampaně se zapojí řada osobností od youtubera Pedra, módní návrhářky Vandy Jandy, fotbalového trenéra a bývalého profesionálního fotbalisty Pavla Horvátha, hokejového kouče Mariana Jelínka nebo Davida Gaydečky a Martina Voňky, organizátorů hudebních festivalů Metronom a United Islands, po zaměstnance a partnery McDonald’s jako je CEO Tomasz Rogacz či dodavatel sirupů Kitl, Jan Vokurka nebo partneři nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.