Kofola v nové kampani opět vsadila na bezpodmínečnou lásku: nabízí o 30 % méně cukru a dva lovesongy – od Horkýže Slíže a Márdiho. Linkou nové kampaně, která představuje novou řadu nápojů s nižším obsahem cukru, se přirozeně stalo spojení „Méně cukrování, více lásky“.

„Reagujeme na dlouhodobý trend a poptávku spotřebitelů. Pilotní odlehčenou verzi Kofola Citrus Lehká jsme uvedli na trh vloni. Letos obsah cukru snižujeme o třicet procent ve všech ochucených variantách a vytváříme tak novou řadu – Kofola MéněVíce. V jejím pojmenování se odráží hlavní myšlenka nové kampaně, která právě startuje v TV, a to že méně je někdy více,“ vysvětluje Ľubica Mieresová, manažerka značky Kofola.

Ochucená Kofola je o 30 % méně sladká

Všechny ochucené varianty postupně nahradí Kofola MéněVíce. Bude obsahovat o 30 % méně cukru a žádná umělá sladidla. Konkrétně jde o příchutě višeň, citrus, meloun, meruňka a malina. Ty se budou od února 2022 postupně objevovat na prodejních pultech ve dvoulitrových lahvích, ale také v plechovkách a oblíbeném půllitrovém balení, které promuje i samotný TV spot. Tradiční receptura klasické Kofoly Original zůstává samozřejmě nezměněná.

Márdi v české verzi, Horkýže Slíže ve slovenské

Kampaň MéněVíce v Česku i v sousedním Slovensku začala spuštěním televizního spotu v pátek 18. února 2022. Jeho natáčení probíhalo v krásném prostředí Středočeského kraje během loňského podzimu. „Museli jsme všechno stihnout, než napadne sníh. Potřebovali jsme navodit jarní atmosféru, přestože se natáčelo v říjnu,“ vzpomíná Nikola Gschwentnerová, brand manažerka Kofoly. Díky skvělým výkonům vybraných herců vše klaplo za minutu dvanáct. V postavách mladého páru – Kláry a Kamila – se osvědčili Alžběta Malá a Tony Mašek. „Role jim výborně sedly, dokázali se do svých postav dobře vcítit“, dodává Nikola Gschwentnerová. Od prvního návrhu kampaňového vizuálu byl v centru pozornosti také obrovský růžový medvěd. Právě on nejlépe vyjádřil přehnanou přecukrovanost, o kterou v kampani MéněVíce po celou dobu jde.

Kofola nenechala nic náhodě, a i hudbu ke spotu zadala osvědčeným autorům „nepřeslazených“ love songů. V Česku tak ve spotu slyšíte písničku od Márdiho ze skupiny Vypsaná fiXa, na Slovensku zazní song kapely Horkýže Slíže. „Byli jsme si jistí, že Márdi i Kuko vytvoří autentickou a odvážnou hudbu, kterou jsme pro jarní Kofola kampaň hledali. A nepletli jsme se, obě verze jsou jedinečné a každá má to své,“ hodnotí Ľubica Mieresová.

„Prostě mně to sedlo – vymyslet úderný refrén, který ve spotu hraje punková kapela, bylo super zadání. Navíc máme s tvůrci kampaně podobný hudební vkus, a tak to byla moc příjemná spolupráce. Navíc u refrénu neskončilo. Ve studiu, kde jsme spojovali obraz se zvukem, jsme si společně zajamovali. Mně to zůstalo v hlavě a přišlo mi škoda celou věc nedotáhnout. A tak jsem k refrénu vymyslel i zbytek. Úplně nečekaně nakonec vznikla nekompromisní, plnohodnotná píseň v produkci Dušana Neuwertha. Refrén se rozvinul v song a z méně bylo více,“ popisuje spolupráci Márdi, frontman kapely Vypsaná fiXa.

Klasická podpora i netradiční merch

Jarní Kofola kampaň MéněVíce startuje o měsíc dříve, než bylo zvykem v uplynulých letech. Hlavním produktovým hrdinou jsou totiž půllitrové ochucené Kofoly v PET, kterým začíná sezóna s prvními teplejšími dny. V březnu Kofola navíc spustí originální eshop s limitovanou edicí lokálního merche.

Díky nepřeslazenému spotu, který se bude na televizních obrazovkách objevovat až do konce května, si chytlavé melodie od Horkýže Slíže a Márdiho produkt zapamatuje nejeden divák. Nová jarní kampaň Kofoly MéněVíce se objeví i v outdooru, v PR a online kanálech, včetně podcastu Love is On the Air, a samozřejmě také na místě prodeje.

