Milka má nové vystavení v Globusu

Potravinářská společnost Mondelez zahajuje ve spolupráci s obchodním řetězcem Globus v jeho hypermarketu v Praze na Černém mostě nový způsob prodeje. Produkty své klíčové značky Milka zde nově nabízí prostřednictvím takzvaného shelf in shelf konceptu.

Se značkou silně vizuálně spojený a samostatně stojící regál je umístěn na prodejní ploše obchodu a kromě samotného vystavení čokolád a čokoládových cukrovinek nabízí zákazníkům také exkluzivní a ve volném prodeji dosud nedostupné brandované produkty. Ty si zde mohou spotřebitelé zakoupit, případně je získat jako dárek k nákupu výrobků v určité hodnotě.

„V první fázi počítáme s běžným doplňkovým a dárkovým nepotravinovým sortimentem jako jsou hrnečky, klíčenky nebo plyšové hračky,“ říká Kristýna Vlasáková, specialistka Mondelez pro instore aktivační kampaně. „V budoucnosti bychom chtěli rozšířit nabídku také o sezónní zboží,“ dodává Vlasáková a doplňuje, že například v zimě by v nabídce mohly být Milka pletené čepice, termohrníčky či tašky. Stejně tak počítá s tím, že dekorace a celková koncepce regálu se bude vyvíjet a měnit v souladu s ročním obdobím či očekávanými svátky.

„Naším cílem je zákazníkům co nejvíce zjednodušit jejich nákup a zpříjemnit jim čas v samotném hypermarketu. K tomu patří i netradiční vystavení zboží, které je vítaným zpestřením a vytržením z nákupního stereotypu v našich obchodech, které jinak zákazníci dobře znají,“ říká mluvčí hypermarketů Globus Pavla Hobíková. „Speciální vystavení zboží má potenciál upoutat jejich pozornost, což je samozřejmě žádoucí jak pro dodavatele, tak i pro nás jako prodejce.“

V případě, že se speciální shelf in shelf vystavení osvědčí, zváží obě strany zavedení tohoto prodejního konceptu do dalších prodejen Globus. Partnerem Mondelez pro nonfoodové vystavení je společnost Hatex, která zajišťuje distribuci produktů i jejich servis. Regál byl speciálně navržen pro český trh ve spolupráci s kreativní agenturou Packshot. Samotnou výrobu následně zajistila společnost Retail of the Future.