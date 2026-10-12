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Milka rozšiřuje spolupráci s LALIGA v Česku, na Slovensku a v Maďarsku

12.10.2026

Nejvyšší španělská fotbalová liga LALIGA a společnost Mondelēz International se svou značkou Milka rozšiřují partnerství ve střední Evropě. Milka se stává oficiálním sponzorem LALIGA v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.Nová dohoda navazuje na stávající spolupráci ve Španělsku a Polsku, kde značka své sponzorství prodloužila o další sezónu.

Posílení spolupráce o tři nové trhy umožní oběma společnostem přiblížit LALIGA fotbalovým fanouškům napříč regionem a zároveň posílit propojení značky Milka s fotbalem. Tento krok zároveň prohlubuje spolupráci mezi LALIGA a značkou Milka, jejíž produkty milují miliony lidí po celém světě.

Partnerství stojí na společných hodnotách, mezi které patří týmová spolupráce, budování komunit a vytváření společných zážitků. LALIGA a Milku zároveň spojuje důraz na tradice a emoce, které lidé prožívají společně a předávají si je z generace na generaci.

Jorge de la Vega, generální ředitel LALIGA pro obchod, uvedl: „Rozšíření této spolupráce odráží sílu vztahu se společností Mondelēz International, stejně jako důvěru, kterou tak známá značka, jakou je Milka, vkládá do LALIGA. Slovensko, Česko a Maďarsko jsou pro náš další růst ve střední Evropě významnými trhy. Rozšíření partnerství se značkou, která má silné emocionální spojení se spotřebiteli, nám umožní oslovit nové fanoušky a vytvářet nové společné zážitky spojené s fotbalem.”

Po rozšíření spolupráce bude Milka oficiálním sponzorem LALIGA na pěti evropských trzích – na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Španělsku a Polsku. Partnerství zároveň vytvoří další příležitosti k posílení viditelnosti značky a propojení s fotbalovými fanoušky na jednotlivých trzích.

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