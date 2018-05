Moderní marketingové využití POS pro obchodní praxi

Ve většině obchodních domů, obchodních center a nákupních středisek se používají POS (= Point of Sales) jako informační a reklamně informační body, kde prodejce marketingově vyzdvihuje určitý produkt, jeho vlastnosti a užitky.

V tomto textu se na tyto POS podíváme trochu z jiného, moderního a inovativního pohledu tak, aby marketéři dostali spolu s prodejci do rukou moderní komunikační nástroj, který bude přitahovat zákazníky a doslova je lákat i motivovat ke koupi.

POS by, aby byly efektivní prodejně a informačně vždy na vhodném místě prodejní plochy, v prodejním oddělení nebo v informačním ostrůvku (bodě = Point) prezentovat u produktu s důrazem na nalákání zájemce, zákazníka a potencionálního kupujícího vždy podle marketingového minimalismu těchto 5 hlavních informačně reklamních oblastí:

(1) Emocionální apel (tedy vybuzení emocí nápaditou prezentací a ztvárněním informace barvou, grafikou, strukturou, objektem aj.)

(2) Informační apel (s důrazem na poskytnutí rozhodujících informací o produktu, jeho užitcích, výhodách a nabízených řešeních zákaznických potřeb, požadavků, přání tužeb a problémů aj.)

(3) Konkurenční výhody produktu oproti jiným produktům a značky oproti značkám jiných producentů aj.

(4) Užitcích produktů pro potenciálního zákazníka aj.

(5) Slevách, bonusech a akcích s produktem spojených atd.

Všimněte si, že těchto 5 parametrů by podle marketingového minimalismu mělo stačit na to, aby zákazník se zastavil, sledoval a byl motivován k realizaci koupě v jeho kupním chování a rozhodování. Uvedených 5 parametrů podle marketingových výzkumů provedených v ČR a EU podle Open University na středoevropskou populaci platí jako motivátor ke koupi a vše ostatní je zbytečné a zbytečným nákladem v POS realizacích.

POS mohou být formátově a/ produktové, b/ procesní, c/ projektově prodejní a d/ virtuální

Produktové POS se cíleně soustřeďují na prodej konkrétních produktů a často nabízejí produkt s doprovodnými službami, tedy nabízejí kontinuum produkt- služby. Teď pře Velikonocemi se prodejny a prodejní místa zaplňují POS s velikonoční tématikou. A tak můžeme najít kvalitní POS od výrobce čokolády Lindt nebo od Nestlé, či výrobců velikonočních lahůdek masových či dokonce vaječných. Vše co se pojí s Velikonocemi, může mít svůj POS, jak je tomu např. v OC Europark Štěrboholy nebo Centrum Černý most. Avšak lidé jsou standardními produktovými POS již přesyceni a aby je některý produktový POS zaujal, musí se odlišovat, být prostě jiný a moderní s důrazem na inovativnost. Nestačí se odlišovat tvarem a formou a barvami, soutěžemi, testováním či ochutnávkami Odlišnost oproti konkurenčním musí být opravdu v nápaditosti, modernosti, interaktivnosti a inovativnosti.

Osobně doporučuji vždy POS vybavit plochou obrazovkou, kde se ve smyčce pouští videa, informace a prezentace spojené s produktem. Obraz třeba velikonočních zvyků z jednotlivých regionů Česka spojený se zvukem přitáhne lidi k POS a vede je ke sledování a zamyšlení a ukáže, jak v kontextu lze nabízený produkt POS zahrnou do tradic a zvyků třeba Velikonoc. Inovací ve formátu obrazovky ale uvedené nekončí. Vždyť inovací mohou být i informace třeba o tom, jak čokoládová vajíčka jsou slazena stévií a jsou vhodná i pro diabetiky, jak by měla čokoláda vonět, protože vůně je nositelem také chutí a třeba když si zacpeme nos poznáme, že čokoláda je sladká ale nerozeznatelná od jogurtu aj. potravin. Víte třeba, že angličtina má výraz smell (zápach , vůně, aroma), taste (chuť) a také flavour (kdy vyjadřuje současně chuť+vůni+ aroma). Proto by POS měly vonět doslova produktem a vůně, která 40 000x více fixuje naše vjemy než chuť by mohla být podporována aromatizerem a vůně lákat jako ve výrobně čokolády nebo jiných lahůdek v kombinaci se svěží vůní jara protože jaro a Velikonoce jdou dohromady. Inovací by měla být interaktivnost spojená se soutěží. Třeba u čokoládových vajíček, kdo nejrychleji rozbalí vajíčko ze staniolu a nepoškodí jej a samozřejmě že si jej soutěžící může sníst. Navíc vše se zaznamenává a dělá se tabulka dosažených časů a výsledky se prezentují ve firemních tiskovinách, na webu a na Facebooku a tím se lavinovitě informace o POS šíří na netu s využitím virálu a influencerů. POS se tak z místa prodeje dostává ohlasy do světa informací a o to přece jde. Informovat, informovat a zase informovat.

Inovací POS k velikonocům je také využití augemented reality (= doprovodné sdílené reality), kdy namířením chytrého mobilního telefonu na velikonoční čokoládová vajíčka či zajíčky POS Lindt se objeví postup, jak se vyrábějí a soutěž najdi vajíčko na zahradě opět o ceny nebo recepty, jak využít vykoledovaná vajíčka v salátech, školních svačinách dětí apod. A pokud využijete virtuální realitu (= VR) a POS umožní soutěže s vajíčky či zajíčky pak inovativnost bude lákat k POS od malých po seniory, protože se bude odlišovat, bude inovativní, interaktivní a moderní aj. Produktový POS může být tematicky doprovázen k Velikonocům třeba akcemi v atriu jako je tomu v Europarku Štěrboholy zahradou tulipánů, kde OBI dodala nádherné sazenice tulipánů a dalších kvetoucích rostlin ve vhodném aranžmá s větrným holandským mlýnem a kolovou dekorací nad kterou se vznáší cca 200 tulipánů vytvořených z papíru v soutěži dětských malířů a výtvarníků. A každé dítě hledá v doprovodu rodičů jestli ten jeho tulipánek je vystaven…. Letošní Velikonoce dostávají v podání nové věrnostní kampaně BILLY zcela jiný rozměr. Od středy 14. března si zákazníci mohou směnit nasbírané nálepky za nákup v rámci POS Velikonoce za velikonočního HIP HOP HOP zajíce, který se před koledníky snadno schová do barevného plyšového vajíčka.

Procesní POS je trošku o něčem jiném. Pokud nechceme opustit téma Velikonoc, tak je o tom, jak doma si vyrobit něco co souvisí s Velikonocemi. Třeba POS tematicky zaměřené na výrobu mazanců, velikonočního pečiva, bochánků, copů a beránků může prezentovat postup a suroviny a to dává příležitost ukázat, jak lze péci produkty pro zdravou výživu, třeba s využitím bezlepkové nebo špaldové mouky, jak sladit náhražkami cukru, jak používat přitom bylinky, jak používat moderní nádobí a formy, tuky aj. A opět je kromě moderního tématu POS možnost využít obrazovek velko-plošných, videí, prezentací a smyček, kde data a informace lákají k zastavení, vůně pečiva láká k zamyšlení, ochutnání a interaktivita může být třeba spojená s odhadem váhy mazance či jeho části, pletením copu na čas a zase výsledky se objevují průběžně na Facebooku stejně jako Twitteru spolu s reportážemi a přímým přenosem k místa konání POS. K tomu augement realita umožňuje prezentovat recepty z nabízených potravin, a virtuální realita pak dává potenciál vyzkoušet si šikovnost v pletení velikonočního copu aj. Procesní POS ale vždy by mělo cílit na prezentaci postupu jak něco vyrobit, udělat a to třeba v tématice Velikonoc může integrovat i výrobu velikonočních dekorací z papíru, proutí, vajíček aj. samozřejmě se soutěží o nej…..Procesní POS umožňuje svým zaměřením totiž prezentovat jak produkt, tak postup jak jej využít a tudíž vždy představuje nadstavbu a vyšší stupeň POS než POS produktové.

Projektově prodejní POS představuje další, ještě vyšší stupeň POS. Proč? Na začátku je záměr prodávat komplexně vše potřebné na realizaci něčeho…. A to slovo něčeho snadno můžeme nahradit slovem projekt a nemusí jít hned o komplexní vybavení hrubé stavby třeba domu okny, podlahami, sanitou, elektro instalací, nábytkem a zahrady vším možným, aby se lidem v domku se zahradou skvěle žilo. Pro každou část projektu buď můžeme volit POS produktové (třeba na podlahy, okna, sanitu aj.) nebo procesní (jak podlahy, okna, sanitu zabudovat aj.) ale mnohem účinnější je nabídnout komplexní řešení ve formě projektově prodejního POS.

V době Velikonoc takovým projektem může být vybavení domácnosti, bytu a domku vším co je pro Velikonoce typické. Tedy od velikonočních dekorací z papíru, květin, proutí a ozdob, přes malování vajíček, zdobení kraslic, přes pečení beránků, mazanců a copů až k zhotovení velikonočních pokrmů od salátů, přes předkrmy, hlavní jídla až po dezerty a nápoje, svačiny pro děti z vykoledovaných vajíček aj. To vše může být na videu doprovázené v POS aktivním předváděním, prezentacemi, kde lidé se zastaví a budou obdivovat a chtít pak si koupit aby podle vzoru mohli svůj velikonoční projekt si realizovat doma s dětmi a v kruhu rodiny si Velikonoce vychutnat se vší parádou. To vše je opět inovativní, interaktivní, kdy lidé se aktivně zapojují, moderní, nové a oblíbené spojené se soutěžemi, ochutnávkami a testováním…

Virtuální POS (někdy označované jako VPOS) je nejvyšším stupněm POS a v dnešní uspěchané době se teprve objevuje u mileniálů a generace X + Y, která chce přenést POS z prodejních míst a obchodních center do světa internetu a chytrých mobilních telefonů. A tak se rodí části chytrých mobilních aplikací třeba OC Letňany aj., kde POS se dostává do jejich pozornosti a kde člověk v čase kdy má chvilku a chce, může sledovat POS interaktivní prezentace: a/ produktové, b/ procesní a c/ projektové s danou tématikou a kde může na Youtube sledovat krátká videa produktová, jak něco vyrobit k Velikonocům a jak třeba si udělat doma Velikonoce jako projekt, do kterého bude zapojena celá rodina včetně dětí s dědou a babičkou. A samozřejmě virtuálnáí svět POS umožnuje natočit svůj projekt a jeho výsledek prezentovat na internetu, Facebooku, Twitteru, You Tube a zapojit se do soutěží skupin na Facebooku aj. a tím virtuální POS šířit doslova v globálním prostředí a konfrontovat Velikonoční projekty v jednotlivých zemích světa na všech kontinentech.

Podobně firma Productoo nabízí unikátní technologie, která kombinuje virtuální 3D prohlídku, zobrazení všech detailů produktu ve vysokém rozlišení a přehledné poskytnutí informací o prodávaném zboží. Díky modulu POS si mohou Vaši zákazníci prohlédnout všechny varianty nabízených produktů on-line, jako by je měli opravdu před sebou. Productoo POS využijete jak v kamenném obchodě, ale i na obchodních cestách za zákazníkem. Tuto multiplatformní aplikaci lze provozovat na jakémkoli zařízení – počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Na ČT24 byla v pořadu Prizma před časem odvysílána zajímavá reportáž na téma „virtuální výlohy“, kterou navrhli a vyzkoušeli němečtí výzkumníci. Jde o výlohu, která reaguje na lidský pohyb a umožňuje komunikaci se zákazníkem i po ukončení otevírací doby prodejen. Při své cestě do Berlína jsem měl možnost vidět virtuální POS výlohu pro Velikonoce a věřte, že bylo na co se dívat a se zatajeným dechem sledovat co již je technologicky možné ve virtuálním světě.

Čtenář tak najednou vidí, že POS už zdaleka nemusí být třeba Milka kravička fialová a čokoládová vajíčka ale z produktového světa POS se snadno můžeme moderně, interaktivně a inovativně přenést přes procesní POS a projektové POS do světa virtuálních POS, které vždy mají za cíl motivovat na straně zákazníka jej ke koupi něčeho a na straně prodejce informovat efektivně, prezentovat a zvýšit samozřejmě prodejnost nabízené produkce, zvýšit obrat a třeba počet položek na účtence, povědomí o značce prodejce aj.