Na mezinárodním veletrhu Wine Prague 2017 se představí vinařská skupina VINIFERA

Nový design tradičních značek moravského vína Sovín a Augustiniánský sklep připravila Vinařská skupina VINIFERA s.r.o. Atraktivní grafické zpracování oblíbených vín v premiéře představí na mezinárodním veletrhu pro profesionály a odbornou veřejnost Wine Prague, který se bude konat ve dnech 29. – 31. 5. na výstavišti v Letňanech.

VINIFERA se bude na známém veletrhu poprvé prezentovat jako skupina, která od ledna 2017 zastřešila tradiční výrobce a distributory vína – Vinařství NEOKLAS Šardice a.s., Vinařství Mutěnice, s.r.o. a společnost Víno Trade, spol. s.r.o.

Právě nová produktová image bude hlavním bodem prezentace, kterou si VINIFERA připravila pro letošní veletrh Wine Prague. Ve dnech 29. – 31. 5. zde představí poprvé nový redesign etiket moravských vín značek Sovín a Augustiniánský sklep. Ten byl realizován ve spolupráci s přední kreativní společností XTEND DESIGN LONDON, v jejímž čele stojí zkušený grafický designér Tomáš Rousek, známý mimo jiné pro své futuristické architektonické návrhy pro americkou NASA.

Svým pojetím následuje design etiket vývoj moderních grafických trendů v oblasti beverage. Pro řadu Sovín byla navržena luxusní avšak minimialistická kombinace královské modři a zlatého tisku. Etikety řady Augustiniánský sklep jsou svým vzhledem tradičnější s nádechem noblesy, na tuto změnu bude příští rok také navazovat i nový design vinných láhví.

Návštěvníci veletrhu se samozřejmě mohou těšit i na tradiční oblíbené kolekce. Za Vinařství Mutěnice budou po celou dobu trvání veletrhu prezentovány řady Zrálo v Sudu, Deluxe Collection, Top Collection a Hodonínský prezident, za vinařství Neoklas již zmíněné řady přívlastkových i zemských vín Augustiniánský sklep a Sovín.

„Změna designu je jednou z prvních změn, které nastaly po vzniku Vinařské skupiny VINIFERA,“ komentuje Jindřich Robek, spolumajitel skupiny VINIFERA. „Dále jsou plánovány investice o výši desítek milionů korun do rozšíření kapacit vinařství, techniky používané na vinicích, obnovy vinice samotných či vývoje nových produktů.“ Investice navazují na dosavadní modernizaci provozu, v rámci které vznikly nové budovy, sklad, výrobní linky a další. Skupina tak v uplynulých třech letech investovala do rozvoje vinařství, zejména pak do technologie, výroby a obnovy vinic více než 100 milionů korun.