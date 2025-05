Na trh míří nový Mustang – černý kůň mezi hořkými pivy

Pivovar Ostravar ze skupiny Pivovary Staropramen tento týden zahájil novou marketingovou kampaň, ve které představuje svou letošní novinku. Nový ležák Mustang Hořký. „Naše nové pivo má ambici stát se pomyslným černým koněm mezi hořkými pivy,“ řekl marketingový manažer pivovaru Dalibor Dubb.

V letošním roce Ostravar rozšířil nabídku piv Mustang o nový hořký ležák Mustang Hořký. Typologicky se jedná o jednosladový ležák, který je uvařen výhradně z jednoho druhu ječného sladu. Vyniká především jemným sladovým tělem, robustní hořkostí a příjemně dlouhým hořkým dozníváním. Má objem alkoholu 5,1 procent a hořkost 35 IBU. Na trhu bude k dispozici v lahvích, plechovkách i sudech.

Jak už je pro značku Mustang typické, nové pivo opět propojí tradiční české ležáky s moderními chutěmi. Základní surovinou při přípravě nového piva je tradiční chmel Sládek v kombinaci se silným hořkým chmelem Herkules.

Vývoj nového piva trval jeden rok. Jeho předobrazem se stal speciál ze spilky Fantome, který v limitované várce uvařil Ostravar na sklonku minulého roku. „Ve srovnání s Fantome má Mustang Hořký vyladěnější a robustnější hořkost a mnohem delší hořké doznívání,” popisuje chuťový profil nového Mustangu obchodní sládek Vojtěch Slivoň.

Novinku podpoří silná marketingová kampaň

Nový hořký ležák míří na trh s velkou marketingovou podporou a sloganem „Černý kůň mezi hořkými pivy.“ Reklamní kampaň pro Ostravar připravila agentura DDB, která se před třemi lety úspěšně zhostila představení pivovaru v rámci celonárodní distribuce ostravského piva.

Marketingový tým značky Mustang s kreativní agenturou DDB hledal způsob, jak propojit vlastnosti divokého mustanga se samotným brandem a průsečík našli v chování a vzhledu černého koně. Černý kůň je osvobozen od spousty svazujících společenských pravidel a může si dělat věci skutečně po svém. To je něco, co pivovar Ostravar dělá už dlouho, a to se v nové kampani podařilo pojmenovat.

Režie TV spotu se ujal Petr Dvořák pod produkcí Punk Films. „Náš nový TV spot je spjatý s domovským městem Mustangu. Točili jsme ho na ikonických ostravských místech a ve spotu si zahrál i náš obchodní sládek Vojtěch Slivoň,“ prozradil manažer značky Mustang Dalibor Dubb.

Role ambasadora značky Mustang se zhostil rapper Marpo se svým specifickým hudebním stylem. „Mustangu se úspěšně daří propojovat tradiční přednosti českého piva s moderními chutěmi. Marpo také pracuje s více styly. Dokáže skvěle propojit rap, rock a country a lidi to strašně baví. Moc se na spolupráci těšíme,“ říká závěrem Dalibor Dubb, manažer značky Mustang.