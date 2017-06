NAKAFE dorazila pětistovka zájemců

Přes dvacítku agentur navštívila letos necelá pětistovka studentů a zájemců o obor. Velkou účast hlásí i mimopražské agentury. Akce NAKAFE se letos konala pod patronací AKA podruhé a má za úkol přilákat talenty a potenciální zájemce o práci v reklamě.

Rekordmanem bylo sice pražské Symbio (nejrychleji „vyprodáno“), ale třeba frýdecko-místecká agentura Leemon Concept přilákala do svých kanceláří padesátku zájemců. Stejný počet návštěvníků zavítal i do Ogilvy a kapacitu naplnila se 40 zájemci i brněnská agentura Media Age. O návštěvnosti jednotlivých agentur často nerozhodla jen silná značka, ale také iniciativa, se kterou se konkrétní agentura do projektu zapojila.

Každá agentura pojednala program po svém. Boomerang lákal na zákulisí svého vlajkového projektu – časopisu Čili Chili. Leemon Concept přivítal studenty středních škol z Ostravska a zorganizoval pro ně „bojovku“ na téma vývoj kreativního konceptu s následnou prezentací klientovi. Symbio provedlo zájemce genezí své vítězné práce (IMC Awards), a to včetně pochybení a slepých uliček.

„Zajímavé je, že ačkoliv jsme návštěvníkům představili celou šíři agenturních profesí, otázky se týkaly výhradně on-linu a sociálních medií,“ říká Martin Klčo, ředitel agentury Leo Burnett. Potvrzuje tak poznatek z nedávného průzkumu AKA, že právě moderní technologie zatraktivnily obor pro novou generaci zájemců. Do agentur dorazili nejen studenti, ale často také klienti a profesionálové zvědaví, jak to vypadá u konkurence.

„Ačkoliv vyhodnocení letošního ročníku máme ještě před sebou, věřím, že příští rok opět pozveme NAKAFE. Jen soustavná práce může přinést ovoce – zájem o práci v reklamě,“ říká výkonný předseda Marek Hlavica.