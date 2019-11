Nejbohatší historickou nadílkou vyvrcholila EFFIE 2019

Grand Prix EFFIE 2019 získala agentura Beefbrothers a Česká asociace pojišťoven s kampaní Nepozornost zabíjí. O držiteli rozhodla speciální porota, v čele s generálním ředitelem FTV Prima Markem Singerem přímo na pódiu na závěr slavnostního předávání v pražském kině Lucerna.

Rekordní počet přihlášených prací – 91, se odrazil i v rekordním počtu ocenění. Celkem ji bylo uděleno včetně Grand Prix 34. Navíc AKA udělila i novou cenu pro úspěšnou byznysovou transformaci.

Ještě před večerním předávacím maratonem však došlo i na vzdělávací část EFFIE. Poprvé se konala konference o efektivitě komunikace, jejíž hlavní hvězdou byl Faisal Karmali, Senior Director of Business Operations, CNN International Commercial. Letošní konference byla zkouškou, zda téma efektivity unese každoroční vzdělávací projekt na toto téma. EFFIE v České republice by se ze soutěže měla proměnit v širokou platformu o efektivitě tak, jako je tomu na nejvyspělejších trzích.

O významu akce svědčí i skutečnost, že svoji záštitu přišel podpořit osobní účastí i Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

„Marketing a komunikace je v současné době nezbytným předpokladem k obchodnímu úspěchu. Schopnost zaujmout inovativním řešením na jedné straně a atraktivní komunikací na druhé, dělí firmy všeho druhu na úspěšné a ty ostatní“, řekl Karel Havlíček a dodal, že si to uvědomuje nejen MPO, ale i další organizace ze státního sektoru: „Česká republika se konečně prezentuje jednotně. A to jako země pro budoucnost. Czech Republic: The Country For The Future je naše národní hospodářská vize i značka.“

„Je to první krok a věřím, že agentury, které obdržely svou první EFFIE, to zhodnotí ve svém vlastním marketingu. Dva bronzy, dvě stříbra a zlato pro nečlenské agentury ukazují, že není důvod nejít do souboje proti nejzvučnějším jménům na trhu,“ říká ředitel AKA a nehlasující předseda poroty EFFIE Marek Hlavica.

Podíl na vysokém počtu cen měly i nové kategorie. Tři ocenění byla udělena za průřezové kategorie v disciplínách Direct Marketing, Content Marketing a Aktivační marketing. Zde se oceňuje vždy jediná kampaň. Zcela novou, plnohodnotnou kategorií je Dlouhodobé budování značky, která odráží skutečnost, že nejlepších výsledků dosahuje tandem zadavatel – agentura při dlouhodobé spolupráci.

Partnerská organizace Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění – SIMAR zase ocenila speciální cenou agenturu za nejlépe zdokumentované výsledky komunikace.

A konečně během slavnostního večera AKA udělila i Business Transformation Award. Tuto cenu založila sekce Business Transformation Club&Award, která v AKA rozvíjí projekty a strategie zaměřené na digitální transformaci. Cena se uděluje za úspěšně realizovaný transformační počin.