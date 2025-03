Nejčastější chyby v online marketingu aneb neztrácejte zbytečně klienty a peníze

Přestože pro nás online marketing není žádnou novinkou a většina firem se ho už naučila efektivně využívat, stále se setkáváme se zbytečnými chybami. Některé firmy online marketing podceňují, jiné zase jedou podle starých pravidel. Důležité je držet se osvědčených rad a zároveň sledovat trendy.

V článku vám přiblížíme několik pravidel, na které byste neměli zapomenout, pokud chcete zvýšit svůj obchodní potenciál.

Absence blogu

Nepropagujte se pouze jako firma, e-shop nebo výrobce, ale také jako důvěryhodná značka v oboru. Publikování hodnotného, informačně bohatého a přístupného obsahu blogu vám dává obraz, kterému lze důvěřovat. Každým příspěvkem na blogu získáváte další podstránku, kterou je možné zaindexovat ve vyhledávačích a web se tak více zobrazuje ve výsledcích hledání.

Vyhýbání se sociálním médiím

Ne každá společnost bere sociální média jako běžnou součást online marketingu a tím přichází o další potenciál. Je to zásadní způsob, jak proměnit potenciální zákazníky v zákazníky. Šíření obsahu, oslovování publika a komunikace s uživateli vám pomůže propagovat vaši firmu online. „Ne vždy firmy vědí, jak uchopit sociální média, jaký obsah publikovat, aby sociální sítě plnili svou roli. S tímto mohou pomoci správci sociálních sítích, kteří vám tento kanál nastartují,“ uvádí majitel digitální a marketingové agentury Optimio, Jan Bindr.

Ignorace mobilních zařízení

Mobilní zařízení představuje přibližně polovinu celosvětové návštěvnosti. Při optimalizaci webu proto nezapomeňte na optimalizaci pro mobilní uživatele, aby se načítal stejně rychle jako na počítači. Ujistěte se, že design vašich stránek je také přizpůsoben prohlížení na mobilních zařízeních.

Nedostatečné využívání analýzy klíčových slov

Analýza klíčových slov je základním kamenem pro SEO (optimalizaci pro vyhledávače), vycházíte z ní při tvorbě veškerých textů na webu. Často se tato “klíčovka” nedělá vůbec, nebo leží v šuplíku. „Ideální je s analýzou klíčových slov pracovat pravidelně, čerpat klíčová slova např. pro tvorbu blogových článků. Zjistěte, která klíčová slova jsou nejrelevantnější, mají vysoký objem vyhledávání a je relativně snadné se na ně umístit,“ prozrazuje Jan Bindr, majitel digitální a marketingové agentury Optimio, www.optimio.cz.

Ignorování konkurence

Dělejte průzkumy konkurence a jejich aktivit v online marketingu. Kde inzerují, jaké využívají kanály k propagaci, jak komunikují. Zjistěte, čím je vaše značka výjimečná, a zdůrazněte to na svých stránkách. Na vašich stránkách by mělo být jasně a zřetelně vidět, čím se lišíte od konkurence.

Nepoužívání referencí a recenzí

Spokojení zákazníci přitahují další zákazníky. Reference, případové studie a příběhy o úspěchu návštěvníkům webu potvrdí, že i ostatní lidé jsou s vámi spokojeni. Zvýšíte tak důvěryhodnost své značky a pravděpodobnost získání nového zákazníka.

Chybí jasná strategie

Bez plánů a vize neexistují cíle, které by bylo možné sledovat. To může být často plýtvání časem, penězi a zdroji. Začněte budovat marketingovou strategii definováním cílové skupiny, stanovením reálných cílů, pochopením toho, co potřebujete k jejich dosažení, a sledováním pokroku.

Nezlepšování konverzního poměru

Poměr mezi návštěvníkem webu a zákazníkem je možné systematicky zlepšovat. Je důležité měřit chování návštěvníků na webu pomocí moderních nástrojů, stanovovat hypotézy, a testovat jak usnadnit cestu zákazníka vaším webem až ke konečné konverzi. Jsou společnosti, které investují nemalé prostředky do nových návštěvníků, ale nepracují na zlepšování konverzního poměru, který stagnuje. Tím se připravují o nemalé zisky a zdražují si tak investice do reklamy.

Nevyhodnocování návštěvnosti

Potenciální zákazníci mohou pocházet z různých zdrojů návštěvnosti, jako jsou vyhledávače, placená reklama, e-maily, odkazy, sociální média atd. „Jeden z těchto zdrojů může přivádět potenciální zákazníky, kteří se zřídkakdy promění v zákazníky, zatímco jiný je může získávat trvale. To je důležité vědět, abyste podle toho mohli upravit svou strategii,“ dodává Jan Bindr, majitel digitální agentury Optimio.

Špatně nastavená webová analytika

Často se stává, že chybným nastavením webové analytiky přicházejí společnosti o spoustu dat, která by jim mohla pomoci se lépe rozhodovat o investicích do online marketingu. V současné době firmy přechází na Google Analytics 4 a bojují s Cookie lištou. Bez odborného nastavení je riziko ztráty dat veliké.