Nejčastější marketingové chyby, přes které vaši firmu nikdy neposunete dál

Na první pohled je marketing neuvěřitelně jednoduchá věc. Napsat článek nebo hodit nějakou blbost na Facebook přece zvládne každý. Ale nahodilý a nesystematický způsob vedení marketingu rozhodně nepřinese ovoce. Možná tak hromadu shnilých jablek, po které na další marketingovou činnost zanevřete se slovy to nefunguje, je to vyhazování peněz.

Chcete všechno HNED

Potřebujeme nabídku do zítra, pozítří musí běžet kampaň, za týden chceme garantované výstupy v médiích a ideálně do dvou týdnů hromadu nových zákazníků. To je jedna z nejčastějších situací, se kterou se u poptávajících po našich sužbách setkávám. Ve firmě není stanovená strategie, jako konkurenční výhodu uvádíte osobní přístup a kvalitní zboží (stejně jako x set dalších firem), prezentujete se jako spolehlivý partner čehokoliv (schválně si dejte do googlu frázi „váš spolehlivý partner“ – kolik takových firem najdete?), nedefinujete si vůbec svá očekávání. S tímto startem se do ničeho raději nepouštějte, protože to bude k ničemu.

Jak dlouho trvá, než se s někým spřátelíte? Poznáte jeho povahu? Zjistíte, co má rád a čím mu uděláte radost? A jak dlouho pak trvá, než si tato osoba najde důvěru k vám? Se zákazníky je to podobné. Ať se vám to líbí nebo ne, nějakou dobu trvá, než si vás zapamatují, oblíbí si vás a budou vám věřit. Tzn. že po odeslání jednoho newsletteru, jednoho článku na webu a deseti příspěvcích na Facebooku rozhodně nezměníte vnímání zákazníků, nezískáte nové, ani jste nevybudovali brand. Jeden z nejdůležitějších aspektů v marketingu je vytrvalost. Philipu Morrisovi trvalo dvacet let, než systematickým PR změnil vnímání cigaret Marlboro z dámských na ty pro všechny. A vyplatilo se mu to.

Nevíte, CO chcete a neustále měníte strategii

Je vaší hlavní prioritou zviditelnit značku? Držte se dlouhodobě tohoto cíle a vytvořte si k němu komunikační strategii. Výsledek ale nemůžete krátkodobě měřit podle počtu prodaných kusů konkrétního produktu ve vašem e-shopu. Je zásadní rozdíl mezi brandovou a produktovou komunikací. Jiné techniky se používají pro zvýšení povědomí a budování brandu, jiné zase pro prodej produktů. Tedy CO chci a JAK to budu měřit musí být v souladu. Běžně zákazníci poptávají mediální servis. Chtějí zajistit publicitu v médiích, dostat se do redakčních sekcí. Na otázku, jak budete vyhodnocovat úspěšnost, je častá odpověď podle prodaných produktů do pár měsíců.

Jste subjektivní

Už dříve jsem subjektivitu označila za zabijáka marketingových kampaní. To, co se líbí vám, nebo dokonce dalším třem známým, neznamená vůbec nic. Obzvlášť majitelé menších firem mají velký problém podívat se na věci objektivně. Je přece jasné, že všichni znají rozdíl mezi artrózou a artritidou, že všichni znají daňové zákony, že všichni přece ví, jak správně pěstovat rajčata nebo zhubnout do plavek. Ne, jasné to není. Vy se ve svém oboru pohybujete možná celý život, ale i ta největší prkotina může být pro jiné naprostá neznámá. A jak to zjistíte? Třikrát hurá marketingovým výzkumům a testování. Ne, z křišťálové koule marketéři opravdu nečtou.

Jste odborní

Být odborníkem je krásná věc. Většinou ale odborným věcem nikdo nerozumí. Spousta firem má mnoho, co široké veřejnosti nabídnout. Ať už spoustu zajímavostí, hezký vizuální obsah, ale neumí to správně podat. Přesně od toho jsou na světě marketéři. My to vaše krásno vezmeme a přeložíme do lidštiny. Problém ale nastává, pokud si klient zarputile stojí za svými odbornými citacemi na osm řádků, lebedí si v definicích, cizích výrazech a snaží se působit vážně a odborně (přeloženo do lidštiny nezáživně, nesrozumitelně a nudně).

Mnohokrát jsem slyšela, s námi se novináři nebaví. Není to ani o oboru, velikosti nebo známosti firmy. Záleží čistě na tom, jak kvalitní (myšleno praktický, zábavný, jednoduchý) obsah nabídnete.

Jen MY, MY a MY

Pokud spoustu vašich textů zdobí právě slovíčko MY, respektive pořád jen tlacháte o sobě, málokoho dnes zaujmete. Musíte něco nabídnout. Návody, rady, pobavit, vyvolat emoce. Mluvte k lidem, mluvte o nich, staňte se součástí jejich života. Přepněte se z módu MY do módu VY.

Chybějící marketingová strategie

Tento bod by měl být nejspíš úplně na začátku, protože bez stanoveného ČEHO chceme dosáhnout a JAK, se dál neposunete. Na toto téma už ale bylo napsáno dost. Nezapomeňte si však přesně stanovit kdy a podle kterých kritérií budete marketing hodnotit.