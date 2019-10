Někteří obchodníci jsou ve využívání umělé inteligence napřed

Podle studie Accenture Technology Vision již 86 % velkých světových retailových firem experimentuje s aplikacemi umělé inteligence či rozšířené reality. Nové technologie nedávno implementovala také prostějovská společnost Bernhardt Fashion.

Lidé dnes při nakupování očekávají, že prodejce zná a dokonce předvídá jejich potřeby – ať už nakupují v kamenném obchodě nebo na mobilním zařízení. A to platí dvojnásob pro segment luxusního zboží, kde zákazník platí za „zvláštní zacházení“. Přední značka luxusních pánských oděvů a jeden z nejznámějších podniků v Itálii Ermenegildo Zegna se rozhodla pro digitální transformaci svého tradičního podnikání a využívá umělou inteligenci k nadstandardním personalizovaným službám založeným na znalosti individuálních preferencí a postojů. A v dalším kroku plánuje poskytovat všechna potřebná data přímo návrhářům, kteří podle přání a trendů budou tvořit nové kolekce. Firma již nyní dokáže věnovat maximální pozornost zkušenostem svých zákazníků a dokonale využít širokých možností omnichannel obchodu.

Největší výzvou současného retailu je plynulý přechod do plnohodnotného omnichannel byznysu. A to proto, že to zákazník tak chce. „Zákazník dnes neřeší, jestli nakupuje v online shopu, mobilní aplikaci či stojí v kamenném obchodě. Chce mít konzistentní informace, nabídku a možnosti napříč všemi kanály,“ říká Ondřej Dědina, ředitel společnosti Mibcon.

Jednou z firem, která povznesla individualizaci a přizpůsobení se požadavkům na novou úroveň, je Zozotown, největší japonská e-commerce firma. Tato firma vytvořila unikátní aplikaci Zozosuits, která si převezme přesné míry zákazníka a výsledkem je, že zákazník obdrží oblečení vyrobené jemu na míru. Cesta z výrobní linky až k zákazníkovi trvá pouhých 10 dní.

A není to jen módní průmysl, kde technologie umožňují přesně se přizpůsobit zákazníkovi tam, kde to dříve nebylo možné. Americký prodejce Sam´s Club vyvinul aplikaci, která využívá strojové učení a data o předchozích nákupech zákazníků a dovede tak automaticky doplňovat jejich nákupní seznamy. Společnost plánuje přidat do aplikace navigační prvek, aby mohla optimalizovat trasu při nákupu všech položek ze seznamu.

Za příkladem využití nových technologií v krejčovství ale rozhodně nemusíme až do Japonska. Prostějovská společnost Bernhardt Fashion letos implementovala nový systém SAP, díky kterému dokáže zákazníkovi dodat oblek na míru špičkové kvality dokonce už během 24 hodin a s minimem reklamací. Firma je lídrem ve výrobě oděvů na míru v Evropě a jedním z nejvýznamnějších výrobců celosvětově. Má klienty ve více než 40 zemích světa, na pěti kontinentech. Objednávek přicházejí do Prostějova stovky denně a každá je unikátní. Ve velmi krátkém čase tak musí Bernhardt Fashion zakázku přijmout, zajistit všechen materiál, ušít, vyexpedovat.

Samotnou péči o zákazníka moderním technologiím ale zatím společnost Bernhardt Fashion nesvěřila. Míry klientovi berou osobně krejčí, zahraniční obchodní partneři prostějovské firmy. „Jde samozřejmě trochu o hru, kdy se zákazníkovi krejčí skutečně osobně věnuje a oděv mu chystá přímo na míru. Budoucnost je ale i tady ve využití technologií. Nejsou však ještě úplně dokonalé, proto vyčkáváme. Pár jich už ale máme v hledáčku,“ dodává Jindřich Koryčan.