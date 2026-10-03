NESCAFÉ Crema Delicate v kampani sází na jemnější rána

Značka NESCAFÉ rozšiřuje svou úspěšnou řadu Crema o novinku NESCAFÉ Crema Delicate a spolu s ní v kampani vyzývá k jemnějším startům dne. Reaguje tak na aktuální společenský trend, kdy lidé od sebe očekávají stoprocentní výkon a produktivitu hned od probuzení.
Nová varianta s jemnější a méně hořkou chutí je tak ideální především pro ty, kteří chtějí své ráno trochu zjemnit. NESCAFÉ tím zároveň potvrzuje svou ambici nabízet řešení pro různé chuťové preference i každodenní kávové příležitosti.
Značka nyní v segmentu rozpustných káv nabízí dva odlišné chuťové světy. Zatímco klasická NESCAFÉ Crema osloví milovníky výraznějších pražených tónů, nová NESCAFÉ Crema Delicate přináší jemnější, hladší a méně hořký chuťový profil, který vynikne i v kombinaci s mlékem. Každý si tak může vybrat variantu, která nejlépe odpovídá jeho chuti, náladě i způsobu, jakým si chce vychutnat své ráno.
„V kategorii Crema neexistuje jen jeden typ spotřebitele. Více než polovina spotřebitelů vyhledává výraznější a intenzivnější chuť, je zde také početná skupina lidí (43 %) preferujících jemnější a méně hořké kávové profily. Uvedením NESCAFÉ Crema Delicate rozšiřujeme naši nabídku tak, aby si každý mohl vybrat variantu, která nejlépe odpovídá jeho individuálním preferencím. Zároveň tím posilujeme naši ambici nabízet řešení pro různé chutě i různé příležitosti ke konzumaci kávy,“ říká Zuzana Magálová, Marketing Lead NESCAFÉ CZ/SK.
Launch NESCAFÉ Crema Delicate doprovází rozsáhlá 360° komunikační kampaň, která poběží od poloviny září do konce října. Zahrnuje televizní a online video reklamu, sociální sítě, outdoorové formáty, komunikaci v místě prodeje i influencer marketing. Cílem kampaně je představit spotřebitelům novou variantu NESCAFÉ Crema Delicate a zároveň zdůraznit, že značka NESCAFÉ dnes nabízí dvě odlišné chuťové varianty Crema kávy pro různé preference i různé typy rán.
Kampaň k uvedení novinky staví na myšlence, že jemnější ráno nemusí být výsledkem žádné speciální rutiny ani dalšího předsevzetí. Stačí drobná změna v tom, co už člověk dělá každý den, a to například volba jemnější kávy. Právě tuto myšlenku NESCAFÉ komunikuje napříč všemi kanály kampaně.