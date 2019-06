Nespresso opet na Mezinarodnim Filmovem Festivalu

Filmové fanoušky bude v Karlových Varech od prvních chvil festivalu hýčkat prémiová káva Nespresso, kterou si mohou vychutnat v příjemných prostorách pop-up kavárny Nespresso Café.

Ta bude tradičně stát v blízkosti hotelu Thermal a návštěvníci v ní najdou nejen útočiště pro načerpání sil u lahodné kávy, ale i inspirativní místo ideální ke vstřebávání filmových zážitků.

Finálového večera se na festivalu dočkají čeští finalisté soutěže Nespresso Talents. Krátké snímky začínajících filmařů natočené ve vertikálním formátu mají pro letošek společné téma „Jste to, co jíte“. Mladá generace umělců tak získala příležitost kreativně zachytit, jaký pohled má na jídlo a co všechno pro ni otázka stravy znamená. Zatímco vítězové celosvětového kola již byli vyhlášeni 17. května v Cannes, ti nejlepší z 28 českých soutěžících se svého večera dočkají 2. července v rámci slavnostní ceremonie na Film Industry Party.

Tři nejlepší snímky vybrala tříčlenná porota. V té zasedl Karel Kovář alias Kovy, špička české online scény, jehož 750 tisícové publikum tvoří lidé napříč společností. Celospolečenským tématům, jako je politika, finanční gramotnost, soukromí nebo sociální sítě probírá mmj. i s mladými talenty v diskuzním pořadu V centru. Vydal také autobiografii OVŠEM, ze které se stal český bestseller.

Filmařské zastoupení má v porotě Darina Křivánková, filmová kritička, kterou veřejnost zná z patnáctiletého působení v Lidových novinách, Reflexu či Instinktu. Michaela Pavlátová je porotkyní se zkušeností s režijní i s výtvarnou stránkou filmového díla. Vede katedru animace pražské

FAMU a za sebou má také autorské animované filmy oceněné nominací

na Oscara, Zlatého lva na Berlinale či Grand Prix v Hiroshimě.

Na oceněné tvůrce soutěže Nespresso Talents čeká štědrá finanční odměna, která má za cíl pomoci mladým talentům nastartovat jejich filmařskou kariéru. Autor vítězného snímku vyhraje 3000 eur, tvůrci videí na 2. a 3. místě pak obdrží výhru ve výši 1000 eur.