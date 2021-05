Nespresso v nové kampani poukazuje na důležitost spolupráce s pěstiteli kávy

Kampaň „Vytvořeno s péčí,“ v jejímž čele stojí George Clooney, znázorňuje vnitřní přesvědčení společnosti Nespresso: že vytvoření vysoce kvalitní kávy může být uměním a zároveň nastartovat pozitivní změny – pokud je každému jednotlivému detailu věnována péče.

Tato filozofie je součástí celkových hodnot společnosti, a to od programu Nespresso AAA Udržitelnosti kvality™, jenž zajišťuje dodávky nejkvalitnějších zrn kávy, a přitom zlepšuje živobytí pěstitelů a chrání životní prostředí, až po závazek obnovovat ohrožené druhy kávy a komunity pěstitelů v programu Reviving Origins. Stejná míra péče se také odráží v závazku společnosti Nespresso, kterým je zajistit, že do roku 2022 bude mít každý šálek kávy této značky neutrální uhlíkovou stopu.

„Péče je nedílnou součástí přístupu Nespresso,“ uvádí Anna Lundstrom, Nespresso Chief Brand Officer. „Protože jsme ochránci jednoho ze vzácných přírodních zdrojů, je tato filozofie součástí všeho, co děláme. Zavázali jsme se nabídnout nejintenzivnější zážitek z kávy, a zároveň chránit to nejlepší z našeho světa, a to díky lidské péči a úsilí. Náš přístup dokazuje, že pravá chuť kávy jde ruku v ruce s jejími hodnotami. Jsme hrdí na to, že se v naší nejnovější kampani sešlo tolik přátel značky Nespresso, kteří smýšlejí stejně.“

„Společně s Nespresso sdílím smysl pro udržitelnost a prosperitu kávových komunit. A pokud nás něco minulý rok naučil, tak to, že péče je stěžejní k udržení prosperity a odolnosti komunit. Proto mi je ctí, že stojím po boku lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty v kampani „Vytvořeno s péčí“ – od aktivistů po celebrity až po nejodhodlanější farmáře a nadšené kávové experty, které jsem kdy potkal. Společně se zavazujeme k udržitelnosti a férovosti, abychom zachovali tu nejkvalitnější kávu pro příští generace“, říká George Clooney.