Nevyužité možnosti sociálních sítí

Sociální sítě a obecně online prostředí je místem, které nadále roste. Pandemie koronaviru změnila nákupní chování řady lidí, kteří se z různých důvodů naučili žít více online. Na internetu nakupuje více jak 58 % populace ČR a toto číslo se bude určitě nadále zvyšovat.

Kdo jsou mikroinfluenceři a kde je jejich síla?

Kromě klasických online kampaní, nabízí další možnosti nakupování třeba live streaming, jehož obliba sledování a přímého nakupování jeho prostřednictvím za poslední roky vzrostla o více jak 25 %. Do budoucna se předpokládá ještě větší růst např. ve spojení s virtuální realitou.

Výhled do roku 2022 očekává další růst Tik Toku, podporu oblíbeného video obsahu (ale s větším důrazem na krátké formáty), influencer marketing a tzv. sociální nakupování (tedy nakupování přímo na sociální síti, bez nutnosti odvádět na externí web). Důležité jsou a nadále budou placené reklamy, které začíná využívat stále více firem.

Organické (neplacené) dosahy se dnes pohybují kolem 5 %. Příspěvek, který není placeně podpořený, tak vidí jen 5 % vašich fanoušků. A to není vůbec efektivní, vzhledem k času, který vás stojí samotná příprava.

Potenciál influencerů i mikroinfluencerů

Spolupráce s influencery je dnes už téměř nezbytnou součástí online marketingu. Jde o skvělý způsob, jak oslovit a zaujmout cílovou skupinu prostřednictvím osoby, která je pro ni uvěřitelná a může působit jako určité měřítko kvality. Pokud o spolupráci s influencery uvažujete, je třeba se v první řadě vůbec zamyslet nad tím, jestli je tento typ propagace vhodný pro váš produkt. Pokud ano, je třeba si v dalším kroku vybrat vhodného influencera. Zde by neměl být rozhodující počet jeho followerů, ale zda jde o zástupce vaší cílové skupiny. Např. pokud potřebujete propagovat dětskou stravu a influencerka, kterou si pro to vyberete má 200tis sledujících, ale téměř všichni jsou bezdětní muži, asi to nebude mít žádný pozitivní vliv na prodej vašeho produktu. Také není dobré oslovit influencery, kteří přistupují na každou spolupráci a jejich profil vypadá jako akční leták ze supermarketu. Na prvním místě je dnes autenticita, a z toho důvodu by „správný influencer“ neměl propagovat každý produkt, který mu někdo nabídne.

Spolupráce s mikroinfluencery může být dobrým kompromisem mezi výkonem a cenou

Často skloňovanou skupinou jsou tzv. mikroinfluenceři, kteří sice mají menší počty followerů, ale v řadě případů pro vás mohou být velkým přínosem. Nejde o známé osobnosti, ale o běžné uživatele sociálních sítích, kteří byli schopni si kolem sebe vytvořit svou komunitu. A pokud se ta komunita shoduje s vaší cílovou skupinou? Bingo! Spolupráce s mikroinfluencery může být zajímavá i z finančního hlediska. Většinou je možné se domluvit na plnění spolupráce formou barteru. Souběžně pak můžete spolupracovat s několika mikroinfluencery, kteří mají samostatně menší počty followerů, ale dohromady to může dát zajímavé číslo. A v ideálním případě pouze výměnou za produkty / služby.

Obecně není možné říci, zda je lepší spolupracovat s velkými influencery nebo s těmi menšími. Každá skupina má svá pro a proti. Záleží na produktu, cílové skupině a výsledcích, kterých chcete prostřednictvím této spolupráce dosáhnout. Co je ale důležité u obou skupin, je smlouva o spolupráci, ve které je podrobně a přesně popsáno plnění obou stran.

Podle čeho zvolit vhodného influencera

Ideální řešení je samozřejmě získat influencera, který má dostatečný počet followerů z vaší cílové skupiny, zaměřuje se spíše na dlouhodobé spolupráce a jeho výstupy jsou na profesionální úrovni. Pokud se spoluprací tohoto typu nemáte zkušenosti, využijte pro zprostředkování profesionály a oslovte nějakou vhodnou agenturu.

Autorský článek zpracovala Magdaléna Šašková, která působí na pozici Social Media Manager ve společnosti Contexto.