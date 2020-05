NICE! ve videu naznačuje, že reklamní byznys se kvůli pandemii koronaviru radikálně změní

Pražská kreativní produkce NICE!, která se specializuje na virtuální výrobu a VFX, připravila video spot, ve kterém v reakci na aktuální koronavirovou situaci predikuje, že trendem v reklamní produkci bude „virtuální natáčení“ v CGI, které může být alternativou drahému „klasickému natáčení“.

„Ve videu se snažíme ukázat, jak pandemie koronaviru změnila práci v reklamě. Tím, že nejsme jen produkce, která je odkázána na pouhé natáčení, ale umíme udělat spoustu věcí přímo v počítači bez nutnosti drahého natáčení, tak toto vnímáme jako velkou výhodu. Umíme reklamu vymyslet a virtuálně natočit,” říká Jan Pažin, Head of Production v NICE!, a dodává: „Reklamní byznys se radikálně změní. Můžete čekat na to, co přijde. Ostatně… to vaše konkurence zrovna teď dělá. Nebo začnete pracovat na tom, aby vaše značka byla právě teď vidět. Nejde jen o nastalou situaci, my prostě věříme v trend, kdy se bude čím dál tím více využívat 3D a CGI. Klientům umíme postavit epický reklamní spot, 3D animaci, online video nebo produktový bumper kompletně v CGI. Od prvního nákresu po finální render, aniž by jeden z nás musel vstát od počítače.“