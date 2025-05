Niceboy ukazuje nový rozměr s novou kampaní na domácí spotřebiče

Spotřebiče do domácnosti jsou od začátku letošního roku nejrychleji rostoucí kategorií značky Niceboy. Květnová kampaň svým sloganem „Tvůj styl, tvůj domov“ odráží novou komunikační linku značky a zdůrazňuje, že stylový a funkční design může být dostupný bez rozdílů pro každého.

„Spotřebiče do domácnosti jsou naší nejrychleji rostoucí produktovou kategorií od začátku letošního roku. Jasně to ukazuje, že naše produkty pro domácnost si nacházejí své pevné místo na trhu a získávají si stále větší oblibu. Ačkoliv nás lidé dosud vnímali především jako špičku v oblasti audia, segment domácích spotřebičů bereme jako klíčovou oblast dalšího rozvoje. Naším cílem je vybudovat i zde stejně silnou pozici, jakou máme v hudebním světě,“ prozrazuje Michal Čarný, CEO Niceboy.

„Vidíme jasný posun – produkty Niceboy do domácnosti se začínají prosazovat, a to nejen u zákazníků, ale i v odborných hodnoceních. V naší květnové kampani chceme ukázat, že máme v této oblasti co nabídnout. Cílem je mimo jiné představit naši filozofii, že domov by měl být především odrazem osobnosti každého z nás,“ vysvětluje Kristýna Rakovská, marketingová ředitelka značky Niceboy.

Pro kampaň byly vytvořeny speciální rádiové spoty, které v průběhu května 2025 uslyší posluchači rádií na stanicích Frekvence 1, KISS a RockZone. Kampaň zahrnuje také outdoor reklamu i digitální formáty včetně online spotů. Hlavními hrdiny kampaně jsou oceňovaný tyčový vysavač Niceboy Hurricane H7 topinkovač Niceboy Cruncher C4 a fén Niceboy AirSonic PRO v populární rosegold barvě.