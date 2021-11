Niceboy vstupuje do segmentu Smart Home

Značka elektroniky Niceboy, známá především díky audio výrobkům jako jsou bezdrátová sluchátka či přenosné reproduktory, vstupuje nově do segmentu Smart Home. Aktuálně přináší celou řadu chytrých spotřebičů s označením Niceboy ION.

První produkty uvedla značka Niceboy na evropský trh v roce 2016. Od té doby se značně rozrostla a stala se úspěšnou nejen u nás, ale i v dalších osmi zemích Evropy. Mezi produkty značky Niceboy patří například akční kamery, autokamery, různé typy sluchátek, přenosné reproduktory, chytré hodinky, gamingové vybavení a kancelářská technika.

Nyní se Niceboy pustil i do Smart Home. Do této oblasti zjednodušeně řečeno patří nejrůznější elektrické výrobky a spotřebiče, které lze obvykle ovládat pomocí aplikace v mobilu. A hodlá se tomuto segmentu věnovat naplno. Již nyní přináší základní řadu domácích spotřebičů a během příštího roku bude svou nabídku dále rozšiřovat. „Teď do Vánoc uvádíme z řady Niceboy ION jednotlivé chytré spotřebiče, ale už v příštím roce rozšíříme nabídku tak, abyste s námi pořídili kompletní chytrou domácnost,“ říká produktový manažer řady Niceboy ION Jiří Svoboda.

Podle marketingového ředitele Niceboy Jana Trnky, je tento segment aktuálně velmi atraktivní a celkově globálně na vzestupu. A zvlášť v dnešním uspěchaném světě přináší lidem tolik potřebnou úsporu času i energie. „Chytré spotřebiče Niceboy ION vám ušetří čas, peníze a zpříjemní život. Není to žádná složitá věda určená pouze pro technické nadšence, ale inteligentní řešení, které zvládne zapojit a používat opravdu každý,“ říká Jan Trnka.

Výrobky Niceboy ION přitom nejsou určeny pouze na pomoc s domácími pracemi a usnadnění každodenních povinností, ale i k navození příjemné domácí atmosféry. „Vždyť kdo by nechtěl přijít do bytu s čerstvě vytřenou podlahou, příjemným osvětlením a konvicí, která právě uvařila vodu na čaj,“ doplňuje Jiří Svoboda.

Jedním ze základních cílů společnosti Niceboy bylo, aby byly všechny chytré výrobky do domácnosti ovládány pomocí jedné jediné aplikace. Pro tyto účely Niceboy vytvořil zcela novou vlastní aplikaci. „Vytvořili jsme vlastní, kompletně českou aplikaci Niceboy ION, díky které se propojí všechny chytré spotřebiče a dají se tak ovládat z jednoho místa,“ vysvětluje Jiří Svoboda.