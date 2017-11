Nová Costa Pronto provoní Hlavní nádraží kávou

Costa Coffee otevřel minulý týden svou novou kavárnu. V pořadí jde o 43 pobočku, ale o první svého druhu V České republice. Kavárna využívá světového konceptu Costa Pronto, který poprvé představí svým zákazníkům v Praze na Hlavnímu nádraží. Láká na kvalitní, čerstvou kávu i na rozšířený výběr jídla, který v sesterských kavárnách nenajdete.

V nové kavárně Costa Pronto najdete velmi podobný sortiment, jako v ostatních pobočkách. Místo dortů si zde však vyberete ze tří druhů hot dogů či teplou vafli. Nabídka je upravena tak, aby vyhovovala potřebám cestujícím. Stejně jako otevírací doba. Voňavou kávu, teplou snídani či muffin si zde budete moct dopřát brzy ráno, kdy má většina obchodů zavřeno, ale i večer. Konkrétně každý den od 6 hodin do 21 hodin.

„Pobočka je rozlohou malá, ale vzhledem k jejímu umístění a frekvenci cestujících na tomto nádraží očekáváme denní spotřebu kávy 300 šálků a do budoucna zvýšení na 450 šálků za den,“ říká marketingová manažerka Eva Kulhánková.

Koncept kavárny tzv. take me away (s sebou) je běžný ve světě a těší se velké oblibě. V České republice jde o pilotní projekt. Bude-li mít úspěch, není do budoucna vyloučené otevření dalších podobných kaváren.

Obliba kávy u Čechů se promítá i v její spotřebě. Pouze v Costa Coffee se jí měsíčně spotřebuje přibližně 6,5 tuny. Není proto divu, že společnost, jejíž tržby v konzistentní síti meziročně rostou o 10 %, uvažuje o otevření dalších poboček po celé ČR. Do konce roku přibyde do kavárenské rodiny ještě jeden člen a to kavárna v Centru Černý most.