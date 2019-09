Nová kampaň ČSOB plní sny a přání mladým do 30 let

ČSOB spustila 2. ročník úspěšné kampaně „Cash, na co chceš“ cílené na mladé. Účastníci mají možnost od září až do prosince soutěžit každé dva týdny o 100 000 korun a výhrou si tak plnit své plány, přání a sny. Novinkou je posunutí horní věkové hranice pro zapojení do akce až na 30 let.

Celkem banka odmění osm vylosovaných výherců, mezi které rozdělí částku 800 000 korun. „Účelem naší soutěže je oslovit mladé lidi a motivovat je ke zřízení účtu ČSOB Plus Konto. Vyhranou částku mohou využít na to, co chtějí a po čem nejvíce touží. S kampaní máme dobré zkušenosti, v loňském ročníku vzrostl počet online žádostí o zřízení Plus Konta o polovinu,“ uvedla Renata Němcová Pixová, výkonná ředitelka Skupinové komunikace z ČSOB.

Podmínkou pro účast je registrace na stránkách kampaně v kombinaci se založením účtu Plus Konto, pokud jej soutěžící ještě nemá. Výherci 100 000 korun se losují každé dva týdny v období od 2. září do 9. prosince 2019. Věkové omezení je 18 až 30 let, zatímco dosud to bylo nejvýše 26 let.

ČSOB Plus Konto je účet zdarma pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské nebo rodičovské dovolené. Ostatní klienti za vedení nic neplatí, pokud jim na účet pravidelně měsíčně chodí nejméně 10 tisíc korun. Zdarma jsou i všechny platby, výběry z bankomatů ČSOB a dvě platební karty. Účet lze ovládat v mobilu pomocí Smartbankingu.