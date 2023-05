Nová kampaň KFC vyzývá k vaření z kuřecích kousků

KFC spouští novou marketingovou kampaň, která přináší nový pohled na rychlé občerstvení. Kampaň ukáže, že na křupavých kuřecích kouscích z KFC si může každý pochutnat z pohodlí domova a doplnit je o své oblíbené přílohy.

Milovníci kuřecích kousků se mohou inspirovat video recepty s Martinou Pártlovou a dalšími influencery. Stačí pár triků a trendy pokrm, za který by se nemuselo stydět ani vyhlášené karlínské bistro, je na světě.

„Návyky zákazníků se mění. Lidé chtějí mít více možností. Jednou si užijí večer v restauraci, podruhé si objednají donášku domů, potřetí nakoupí pouze kuřecí kousky a doma si je dodělají podle aktuální chuti. Společnost KFC si uvědomuje, že pokud chce zůstat lídrem na trhu s rychlým občerstvení, musí být schopné reagovat na aktuální trendy,“ upřesňuje Jana Přerostová, marketingová ředitelka KFC pro Česko a Rakousko. V současnosti je KFC se svými 119 pobočkami největším řetězcem restaurací v Česku a díky službě KFC Rozvoz si mohou zákazníci pochutnat na kuřecích kouscích během několika desítek minut

Hlavní tváří kampaně je Martina Pártlová a na receptech se podílel šéf kuchař Jan Rambousek. „V historii KFC je to vůbec poprvé, kdy máme ambasadora influencera. A jsem nesmírně ráda, že se nám podařilo získat právě Martinu. Její projev, tvorba i hodnoty jsou přesně to, co jsme pro KFC hledali,“ říká Jana Přerostová.

Na projektu se kromě Martiny podílí také 4 dalších influenceři, mezi nimi Těhotnej Kuchař, Život s Lucy, The Fotr nebo Honza Froněk. „Další influencery jsme vybírali takové, se kterými se nám spolupráce v minulosti vydařila. A zároveň také podle zásahu na různé cílové skupiny. Myslím, že ten mix je nyní zajímavě poskládaný a věřím, že tomu bude odpovídat také celkový zásah a sentiment,“ věří Jana Přerostová.