Nová kampaň pro značku KitKat je ve znamení růžové

Po loňském úspěšném Mistrovství světa v Pauzování, které značce vyneslo rekordní nárůst prodejů a zlatou EFFIE, přichází KitKat s kampaní, jež doprovází uvedení nového produktu KitKat Ruby.

Komunikace stavějící na claimu se slovní hříčkou “Dej si pauzu naRuby” běží na Instagramu, YouTube a v kinech Cinestar a má za cíl aktivizovat zejména mladé lidi do 25 let. I proto se tváří kampaně stal youtuber a komik Vladimír Kadlec vystupující pod přezdívkou @vladavideos. Realizace se opět odehrává pod taktovkou agentury Symbio.

Novinka KitKat Ruby je unikátní zejména díky růžové čokoládě, která se vyrábí ze speciálních růžových kakaových bobů. Jedná se o největší inovaci v cukrovinkovém průmyslu od vynálezu bílé čokolády před více než 80 lety. “KitKat byla první značka, která v roce 2018 představila Ruby čokoládu. Průlomový produkt podtrhuje odhodlání Nestlé rozvíjet své přední mezinárodní cukrovinky po celém světě.“ vysvětluje Adenike Gbadeboriová, brand manažerka značky. “Unikátní čokoládovou tyčinku, která má zcela přírodní chuť i barvu, chceme nabídnout i našim spotřebitelům v Česku a na Slovensku,“ dodává.

Inovativní přístup se odráží i v samotné komunikaci. “Vycházíme z názvu Ruby a využíváme jazykové hříčky, abychom ukázali, jak novinka převrací naruby nejen léta neměnné zákony ve výrobě sladkostí, ale i principy pauzy, s níž se KitKat dlouhodobě spojuje,” nastiňuje hlavní insight Klára Slavíková, Head of Social Symbio. V České republice a na Slovensku značka stabilně cílí na mladé publikum do 25 let, což motivovalo rozhodnutí přesunout hlavní těžiště kampaně na Instagram a YouTube a tento mix doplnit kinoreklamou v síti multikin CineStar. “Sílu a relevanci Instagramu pro naši cílovou skupinu jsme si předem otestovali v rámci ongoing komunikace, kterou zkoušíme letos poprvé a pomáhá nám zvyšovat povědomí o značce i mimo kampaňová období. Dosavadní výsledky nás utvrdily v tom, že udělat z IG profilu hlavní komunikační nástroj značky byl dobrý krok,” doplňuje Slavíková.