Nová Kampaň „This Is Enough!“ od We Love Cycling cílí na stagnující cyklisty po sériích lockdownů

„Pandemická paralýza“ je nový fenomén zanechávající stopy na životech, duševním zdraví a koníčcích lidí po celém světě – cyklisty nevyjímaje. Nová kampaň platformy We Love Cycling si dává za cíl motivovat všechny váhavé jezdce k opětovnému vyhoupnutí se do sedla a znovuobjevení radosti z jízdy na kole.

Bezprecedentní globální pandemie přiměla i ty nejodolnější a nejzásadovější z nás v menší či větší míře změnit každodenní rutinu. Obdobími nejistot a zákazy vycházení utrpěl náš vztah k ostatním i sobě samým. Hlavní video kampaně This Is Enough! sleduje kanadského herce Alexe Kerstena, který se po svém zabývá specifickými těžkostmi této doby a zaběhlými zlozvyky, aby si na konci řekl „To by stačilo!“ a s nadšením opět nasedl na kolo, dlouho zapomenuté v garáži.

Souběžně s kampaní vznikla výzva stejného jména, This Is Enough!, na platformě STRAVA, která umožňuje přihlášeným sledovat a zaznamenávat jakoukoli pohybovou aktivitu a vést si o ní sdílené statistiky. Iniciativa This Is Enough! na STRAVĚ vyzívá ty, kteří se rozhodnout zúčastnit, aby splnili 100 minut cyklistické aktivity v rozmezí 14 dnů. Může se jednat o jakýkoli typ bicyklu a cyklista nebo cyklistka může výzvu splnit za jeden den, nebo průběžně po dobu trvání kampaně – to vše záleží jen na nich. Pointou je probudit lásku k pohybu a začít opět pravidelně jezdit na kole a trénovat. Název kampaně This Is Enough!, volně přeložen jako „To stačí!“ nebo „A dost!“, odkazuje na její dva hlavní cíle: ukázat, že na začátek stačí jen nasednout a rozjet se, ale také, že je třeba chtít vědomě nastartovat změnu k lepšímu.

Po splnění výzvy může účastník navštívit domovskou stránku výzvy na webu We Love Cycling a přihlásit se do slosování o působivé ceny, jako je třeba silniční karbonové kolo, které používala i cyklistická legenda Andy Schleck, cyklopočítač EDGE 530 PRO od Garminu nebo trička s originálním potiskem We Love Cycling.

„Kampaň This is Enough! běží v 11 zemích Evropy a skládá se z motivačního videa a následné výzvy na platformě STRAVA. Mimo jiné představuje pokračování aktivace #Ride2Unite. V té jsme se během pandemie COVID-19 snažili v době rušení všech velkých závodů propojovat naše cyklistické publikum s profesionály sportu, aby si fanoušci Tour a dalších závodů alespoň touto formou přišli na své a neztratili kontakt s cyklistickým děním. Cílem aktuální kampaně je využít momentum po Tour de France, ve kterém jsou lidé více ochotni napodobit to, co viděli během závodu v televizi či je dokonce osobně a postrčit k novému sportovnímu začátku v postpandemickém období. STRAVA výzva již v tuto chvíli čítá 220 tisíc přihlášených, což je skvělý výsledek,” komentuje Jan Hejna, lídr globální platformy We Love Cycling, pohnutky, které vedly k vytvoření kampaně.

„Frustrace bývá příležitost k lidem promluvit. Pandemie vytvořila zvláštní situaci, kdy celý svět zažívá sdílenou frustraci. I někteří z řad těch nejméně zasažených přišli o své katalizátory, začali být pasivní a někteří se propadli až do prokrastinace. S tím přichází nespokojenost. My jsme se pokusili tímto spotem, který je na pomezí motivačního videa a jeho parodie, probudit v našem cyklistickém publiku odhodlání opět šlápnout do pedálů a vzít si zpět tu část svého života, která vlastně byla stále po ruce – svobodu z jízdy na kole. A protože jak v Mustardu, tak ve ŠKODA AUTO milujeme nejenom cyklistiku ale i humor, přistoupili jsme k celém dílu s nadhledem. Věříme, že humor naše publikum ocení i v nelehkých časech,” popisuje kreativní proces Jan Houdek, Creative Director pražské agentury Mustard, autor myšlenek kampaně i scénářů doprovodných videí.