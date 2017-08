Nová kolekce hodinek Troika od Dane Depper

(-pr-) Značka hodinek Dane Depper právě rozšířila svou kolekci hodinek Troika o 14 nových modelů hodinek, které se inspirují tóny zlaté barvy. Jako vždy můžete očekávat špičkovou kvalitu, řemínek, který je vyrobený z té nejlepší pravé kůže a také spolehlivý hodinový strojek Quartz.



Ten je jak jinak než z Japonska, které je výrobou hodinových strojků proslulé a jehož strojky všichni dobře známe a milujeme.

Nová kolekce Troika je pro všechny příznivce dánského designu a uspokojí i ty nejnáročnější nositele. Vysoce lesklý číselník, na kterém najdete tři budíky a díky kterému tak získáte čas ve 24 hodinovém formátu, čas ve vámi vybrané časové zóně a také vám ukaží, jaký je zrovna den. A co datum? Nebojte, na to jsme v Trendhim nezapomněli a najdete ho ve zvláštním okénku mezi pozicí čtyřky a pětky. Na nové kolekci jsme si totiž opravdu dali záležet. Čím jsme se nechali inspirovat? Zeptali jsme se specialisty na nové produkty Mikkela Andersena.

“ Již delší dobu jsme pozorovali, že na trhu chybí kvalitní a zároveň dostupné hodinky. Dali jsme tak hlavy dohromady a vznikla z toho právě nová kolekce hodinek Troika, která představuje luxusní designové hodinky, které si zamiluje i ten nejnáročnější zákazník. Můj favorit? Model Troika s bílým číselníkem. Ty z ruky téměř nikdy nesundavám.

Jsme součást módního průmyslu, a tak je samozřejmostí, že sledujeme aktuální vývoj trendů v oblasti doplňků a šperků a také nasloucháme našim zákazníkům. Ti jsou pro nás totiž to nejdůležitější a bez nich bychom nebyli tam, kde jsme teď,“

Hodinky jako nejoblíbenější módní doplněk

Nová kolekce je díky 14 zbrusu nových modelů hodinek velmi obsáhlá. Zkombinovali jsme různé barvy řemínků, číselníků a také ciferníků. V kolekci Troika si tak na své přijdou jak milovníci klasické hnědé kůže, tak i ti, kteří raději nosí černý řemínek. Samotný číselník je též dostupný ve třech barevných kombinacích a to černé, zlaté a slonovinové barvě. Máte rádi zajímavé detaily? V nabídce máme i hodinky Troika, které kombinují zlato-hnědé tóny s klasickými černými ukazateli.

Skvělý dárek pro vaše blízké

Věděli jste, že hodinky patří mezi jeden z nejoblíbenějších dárků, které ženy darují mužům? Ať už plánujete odměnit sami sebe, či někoho blízkého, hodinky z nové kolekce Troika jsou ta správná volba. Luxusní kousek, který vám zabalíme ještě do luxusnějšího pouzdra. Pokud nám navíc do poznámky napíšete, že se jedná o dárek, moc rádi k objednávce přidáme krátkou zprávu či překvapení. Jde nám totiž o to, aby byl náš zákazník spokojený a aby naše hodinky dělaly radost. To je totiž naše celá strategie.

„Spokojenost našich zákazníků je pro nás priorita číslo jedna. Nejen proto jim nabízíme doručení a výměnu zboží zcela ZDARMA ale také příjemné jednání a zákaznický servis. Nevíte si rady s objednávkou nebo potřebujete odpovědět na dotaz ohledně produktů? Neváhejte nám zavolat a já vám moc ráda poradím“.

Zákazníkům jsme stále nablízku

Mimo již zmíněné trendy v módě také samozřejmě sledujeme i trendy v oblasti sociálních médií. Se svými zákazníky tak komunikujeme skrz naší facebookovou stránku, kde prezentujeme nejnovější novinky z Trendhim jako speciální nabídky a novinky. Mimo to zde ale rádi odpovídáme na dotazy našich zákazníků a můžeme tak potvrdit, že čím dál tím více zákazníků zasílá svůj dotaz právě prostřednictvím aplikace Messenger. Podobně oblíbený je náš Instagramový účet.

Tam pro změnu najdete spoustu inspirace a také je to místo, kde nám naši zákazníci dávají vědět, jak zrovna nosí naše produkty, což nám dělá obrovskou radost. Právě to nás inspirovalo k rozhodnutí založit i sekci Blog, kde již brzy budeme moci vidět produkty z Trendhim v akci. Tak nám držte palce!