Nové logo i firemní identita: česká IT legenda Software602 mění svoji tvář

Zásadní změnu firemní identity a nové logo představila společnost Software602. Nová vizuální podoba odráží dynamický vývoj oboru i samotné společnosti, jež má ambici odnaučit české kanceláře používat papírové dokumenty a zefektivnit jejich interní procesy.

„Změna přichází po 10 letech, uvažovali jsme o ní ale už delší dobu. Dosavadní prezentace Software602 neodpovídala hektickému vývoji v našem oboru, který ještě zintenzivnil vlivem pandemie Covid-19. Ještě před dvěma lety nikdo z nás netušil, jakou roli může v digitalizaci a home office sehrát globální pandemie u státní správy (omezení rozsahu úředních hodin), nebo naopak u firem, které poskytují služby s vysokou přidanou hodnotou (obratem vylidněné kanceláře s prací z domova převážně v cloudových aplikacích),“ říká Richard Kaucký, spoluzakladatel Software602.

Jsme 602. Jednoduše „šest set dvojka“

Na první pohled nejzásadnější změnou v celé nové firemní identitě Software602 je vypuštění slova „software“ z loga společnosti. Tvůrce nového vizuálního stylu Jan Václav vysvětluje, že úprava odráží zavedenou praxi, kdy klienti i samotní představitelé mluví o společnosti jako o „šestsetdvojce“ a nikoli o „Software602“. „Zachovali jsme tedy číslici a nad ní umístili linku, která symbolizuje digitalizační platformu, na které roste byznys našich klientů, vysvětluje Jan Václav.

Prvotním požadavkem Software602 při úvahách o změně vizuální identity byly větší jednoduchost a přívětivost, dynamika a méně kontrastů bílé a modré barvy. Barevná škála se s novým vizuálním stylem rozšířila, přibyl modernější font a mnohem podrobnější Brand Manual používání nové vizuální identity u všech typů komunikace firmy navenek. Na vývoji loga i celkové firemní identity se výrazně podílelo marketingové oddělení Software602.

„Časový rozsah naší vzájemné spolupráce byl nesrovnatelně větší než u předchozích klientů. Splnil se tak můj freelancerský sen, abych se mohl více zapojit do vnitřních procesů klienta,“ říká Jan Václav, který pro zástupce Software602 uspořádal několik společných workshopů. „Vývoj trval zhruba půl roku, ale rozhodně to stálo za to. Nechtěl jsem pouze přijít s třemi hotovými návrhy loga, z nichž by si klient vybral,“ dodává.

Firemní identita se bude dál vyvíjet

Pro Software602 ovšem celkový proces proměny firmy zavedením nového loga a vizuální identity nekončí. Navazuje na něj posun uvnitř produktového týmu, na který naváže i postupná změna v obchodní strategii. „10 let bez sebemenších úprav vizuální podoby značky nám už na tyto chystané kroky neposkytovalo potřebné možnosti, jak jsme potřebovali pracovat se značkou Software602 a klíčovým produktem Sofa,“ vysvětluje marketingový ředitel Software602 Ladislav Zdobinský.

Samotnou vizuální identitu chce firma dále rozvíjet. Patrná je dnes už na nové podobě webu www.602.cz, v tiskových zprávách či inzertních kampaních. Firma počítá s průběžnými úpravami, protože jak říká Ladislav Zdobinský, práce na nové identitě nikdy nekončí. „Řada věcí je hotová a uzavřená, ale proces úprav a vylepšování by se neměl nikdy zastavit. Jedna věc je prvotní zásadní proměna, druhou pak přirozený vývoj nové identity. Ten by se neměl nikdy zastavit,“ podotýká.