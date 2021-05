Nové technologie posunují velké značky blíže k zákazníkům

Role technologií pro rozvoj a přežití firem je nezastupitelná. Lze říci, že začíná nová éra průmyslové konkurence, kdy společnosti soutěží mimo jiné i tím, jak umějí využít technologie. 89 % vedoucích pracovníků věří, že schopnost jejich firem generovat obchodní hodnotu bude stále více vycházet z možností jejich technologické architektury.

Ralph Lauren – personalizovaná móda a digitální kontrola pravosti

Dobrým příkladem je značka Ralph Lauren, která posunuje svět módy za použití technologií do zcela osobního zážitku. Zatímco možnost částečné úpravy v podobě zkrácení/prodloužení délky či dodatečné výšivky nabízela firma již dříve, v roce 2020 představila novou digitální platformu, pomocí níž si zákazníci mohou navrhnout unikátní bundu podle svých představ. Ta je následně vyrobena přesně na míru na základě jimi zadaných požadavků.

„Vedle toho společnost také představila program Digital ID, kde se pomocí jedinečného QR kódu na oděvu mohou zákazníci přesvědčit, že se jedná o pravý výrobek a nikoliv napodobeninu. Ralph Lauren tímto zajišťuje autentičnost svých výrobků, a zároveň poskytuje zákazníkům detailní informace o produktu a jeho dodavatelském řetězci. Společnost následně může poskytnout i stylingové tipy, jak vhodně párovat zakoupený kus oděvu s jinými produkty z nabídky,“ říká Martin Šrůma z Accenture.

Využití blockchainu ve zdravotní péči

Pokročilá technologická řešení umožňují efektivní sdílení lékařských informací mezi jednotlivci a organizacemi. Například „Digitální zdravotní pas“ již fungující v Singapuru umožňuje ukládat lékařské dokumenty v zabezpečené digitální peněžence za pomoci technologie na bázi blockchainu. Jedná se o zabezpečené úložiště, kde se mohou shromažďovat výsledky zdravotních testů i lékařské doklady. Zkrátka jde o jednoduchý a bezpečný online účet pro zdravotní péči. Za něj mluví výsledky – za první čtyři měsíce má tento “digitální zdravotní pas” více než 1,5 milionu uživatelů.

Příkladem z České republiky je společnost Mibcon, která uvedla sadu aplikací mib:COVID-GUARD, Ta pomůže ve firmách snížit nejistotu související s covid-19 a mít dokonalý přehled o testech, očkování, protilátkách, zdravotním stavu pracovníků napříč společností. „Naše nové řešení mib:COVID-GUARD umožňuje včas a adekvátně přizpůsobit chod podniku aktuální situaci. Zároveň má pak vedení firmy přehledný reporting o dodržování opatření pro případ kontroly ze strany státní správy. V neposlední řadě má i přehled nákladů, který lze okamžitě předat k refundaci zdravotním pojišťovnám,” říká Ondřej Dědina, ředitel společnosti Mibcon.

Fotbalista avatar

Také přední výrobce sportovního oblečení Adidas zapojuje zákazníky do digitálního světa. Ve spolupráci s asociací FIFA zabudoval nositelné čipy do jedné z edic fotbalových kopaček. Na základě pohybu hráče, který má kopačky na sobě, se pak formuje jeho avatar ve videohře FIFA. Adidasu se tímto daří vytvářet jedinečnou zkušenost pro sportovce i fanoušky her, která kombinue zážitky z fyzického a digitálního světa. Zároveň oslovuje zákazníky zcela novým způsobem a buduje pozici inovátora v oboru.

Čipy Jacquard společnosti Google používají ve svých oděvech také například Levi’s a Yves Saint Laurent a dodávají bundám, batohům a dalšímu oblečení nové funkční vlastnosti. Například čip zabudovaný v bundě po spárovaní s telefonem umožňuje přijmout hovor či přehrávat hudbu pouhým poklepáním na danou část oděvu a uživatelé tak nemusí telefon vytahovat z kapsy při běhu nebo jízdě na kole,” říká Martin Šrůma z Accenture.

Accenture Technology Vision 2021 popisuje, jak přední technologické a obchodní společnosti zkracují desetiletí digitálních transformací do období jednoho roku či dvou let. Lídři staví na robustních architektonických základech, díky kterým se přizpůsobují a inovují vysokou rychlostí.

Takové formování budoucnosti bude vyžadovat, aby společnosti při svém dalším rozvoji dodržovaly tři klíčová pravidla. Za prvé, leadership vyžaduje zejména technologický leadership. Éra „rychlých následovníků“ skončila, neustálé změny jsou už trvalé a lídry zítřka budou ti, kdo staví technologii do popředí své obchodní strategie. Zadruhé, lídři nebudou čekat na tzv. „nový normál“, ale přehodnotí a přebudují své prostředí nebo obchodní model pomocí radikálních způsobů myšlení a postupů. Za třetí, lídři přijmou širší společenskou odpovědnost, budou cíleně navrhovat a využívat technologie s pozitivními dopady daleko za hranice svého podnikání, aby vytvořili lepší a udržitelný svět.