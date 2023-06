Novou ambasadorkou Emirates se stává ikonická Penelope Cruz

V nejnovější reklamní kampani letecké společnosti Emirates, která bude spuštěna v polovině léta 2023, se objeví i její nová ambasadorka – Penelope Cruz. Oscarová herečka a filantropka je dlouholetou fanynkou značky Emirates a zároveň její častou cestující.

Metropoli Dubaj navštívila již několikrát. V exkluzivních záběrech ze zákulisí natáčených na palubě vlajkového letounu Emirates A380 Penelope Cruz sdílela svou vášeň pro Emirates i vřelý vztah k této značce, s aerolinkou ostatně během svého života absolvovala některé ze svých nejvýznamnějších cest.

Nové televizní spoty se začnou vysílat celosvětově od června 2023, a to jak v angličtině, tak v Penelopině rodné španělštině. Krátké reklamy s tematickou linkou „cestování není jen o cílové destinaci, ale také o tom, jak se tam dostanete“ ukazují Penelope Cruz, zakoušející stejný luxus jako zákazníci Emirates ve First a Business Class – ať už jde o nápoje v palubním salónku A380, sprchové lázně nad oblaky, fandění fotbalovému zápasu v přímém přenosu nebo štědrou porci luxusního kaviáru. V dalších záběrech si pak herečka užívá prostorná sedadla v nové Premium Economy Class.

Všechny nové televizní spoty režíroval Robert Stromberg, dvojnásobný držitel Oscara za režii hollywoodských filmů, seriálů a reklam, který za svou bohatou kariéru získal 21 ocenění a 30 nominací. Stromberg úzce spolupracoval s týmem značky Emirates, aby televizní spoty divákům zprostředkovaly luxusní zážitky během letu a zároveň zachovaly osobitý smysl pro humor Penelope Cruz. Na sérii televizních spotů se podílela také uznávané produkční kreativní studio Ridley Scott Associates a Framestore, mnohokrát oceněné pro speciální efekty.

Richard Billington, senior viceprezident společnosti Emirates pro značku a reklamu, k tomu uvedl: „Emirates je o tom, že létáme lépe. Na cestě do cíle a samotném zážitku z cestování záleží tedy stejně jako na místě samém. Dbáme na každý detail během letu a chtěli jsme tomu uzpůsobit i naši kampaň a výběr nové ambasadorky, která by co nejlépe odrážela naši značku a její poslání – tedy někoho, kdo dokonale spojuje pojmy elegance, styl a globální přesah. Přesně taková je Penelope Cruz.“