Oblíbení Disney hrdinové se vrací do BILLY

Společnost BILLA připravila pro své zákazníky další věrnostní akci ve spolupráci se společností Disney. Postavy oblíbených hrdinů se vrací tentokrát jako motivy na skleničkách. Své příběhy u vás doma rozehraje třeba myšák Mickey, Minnie, Goofy, Pluto nebo Kačer Donald či Daisy.

Nová kampaň pro celou rodinu potrvá do 27. února. V tomto období budou zákazníci moci sbírat nálepky s logem Disney, které následně smění za skleničky s vybranými hrdiny. „Věrnostní kampaně jsou našimi zákazníky velmi dobře vnímány, ať už se jedná o akce zaměřené na dospělé nebo děti,“ říká Simona Breen, marketingová ředitelka BILLA Česká republika. „Naši letošní první marketingovou kampaň jsme stejně jako vloni zaměřili na celou rodinu. Líbivé skleničky se hodí do každé domácnosti a nápoj z nich osvěží nejen malé konzumenty, ale i ty starší,“ dodává Simona Breen.

Nová věrnostní kampaň navazuje na úspěch předchozích akcí. Princip sbírání bodů je zcela jednoduchý. Za každý nákup v hodnotě nad 200 Kč získá zákazník jeden bod, který si nalepí na hrací kartu. Jakmile nasbírá 15 bodů, bude si je moci směnit za skleničku oblíbeným Disney hrdinou s doplatkem 19,90 Kč. Skleničky lze získat také za 700 BILLA Bonus bodů a 19,90 Kč. Akce platí do 27. února nebo do vyprodání zásob. Pokud nebude akce ukončena dříve, skleničky za nasbírané body si zákazníci budou moci vyzvednout na prodejnách až do 6. 3. 2018.