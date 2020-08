Ocenění POP STAR měsíce června 2020 získala kampaň Magnum Nanuk

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže POP STAR. Vítězem za měsíc červen se stala s výraznou převahou realizace Magnum Nanuk. V tomto měsíci bylo přihlášeno 10 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala vítězství s velkým náskokem kampaň Magnum Nanuk. Tato kampaň probíhala v období 3.6.-16.6.2020 v řetězci Albert. Zadavatelem realizace a klientem byla společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o., realizátorem byla společnost POS Media Czech Republic s.r.o.

Vítězná realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,4 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování, v celkovém produkčním provedení a i v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci shodně 8,4 bodu.

Červnové realizace hodnotila porota opět v počtu pěti osob. Jmenovitě se jednalo o následující porotce:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Milan Drozen – ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

„Elegantní, zajímavé, odpovídající produktu,“ zhodnotila stručně a výstižně vítěznou realizaci Jirka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti.

„Hezké provedení v kombinaci s černou barvou navozující pocit luxusu a výjimečného zážitku,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

„Skvělá práce po všech stránkách,“ zamýšlí se nad vítěznou realizací Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Od značky Magnum už ani nic jiného nečekám. Navíc to efektní zobrazení produktu… Nádhera! Jen jde (předpokládám) o koncept převzatý ze zahraničí a ne o lokální tvorbu .“

„Skvělé propojení s televizní kampaní, výjimečná prezentace produktů. Škoda, že mrazák je příliš malý a vyžaduje časté doplňování. Oceňujeme umístění mimo kategorii,“ říká Milan Drozen, ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION.

Hodnocení všech červnových realizací

„Vítězem tohoto kola je pro mě MAGNUM NANUK. Čistá grafika, která ale zároveň umí upoutat,“ uvádí Petr Majerik. „Na druhou až čtvrtou příčku řadím vyrovnané kvalitní realizace pro BIG SHOCK, ARIEL a JACK DANIEL´S APPLE.“

„Zaujalo nás vystavení Magnum a shop in shop NYX,“ uvádí Milan Drozen. „U ostatních realizací se opakují stále stejné chyby – příliš mnoho textu, nepropojení vystavení zboží v blízkosti poutače, slabá komunikace brandu, jasnost sdělení.“

„Realizace za měsíc červen bych označil za průměrné, bylo tam pár zdařilých realizací na nápoje, ale vítězem se pro mne stala realizace pro Magnum, která dle mého neměla konkurenci,“ hodnotí všechny realizace Václav Koukolíček.

„Tento měsíc se nám do hodnocení sešla nesourodá přehlídka komunikačních kampaní. Nade všemi ční Magnum, které by mohlo být vzorem jak to dělat. Všechny jednotlivé elementy mají svůj smysl a dohromady vytvářejí perfektní a fungující spojení,“ uvádí Alexandr Stojčev. „Otázkou samozřejmě je, zda se jedná o převzatý koncept či lokální kreativu, ale je vidět, že investice vložené do přípravy kreativy se vyplácí!“