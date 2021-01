Ocenění POP STAR měsíce prosince 2020 získala kampaň Moët & Chandon

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže POP STAR. Vítězem za měsíc prosinec se stala realizace Moët & Chandon. Tato kampaň probíhala po celý prosinec 2020 v řetězci BILLA. Zadavatelem realizace a klientem byla společnost Moët Hennessy Czech Republic.

Vítězná realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,73 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování získala realizace 7,6 bodů, v celkovém produkčním provedení 8,0 bodů a v potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje 7,6 bodu.

Prosincové realizace hodnotila porota v počtu pěti osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Milan Drozen – ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, Václav Koukolíček – Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

„Skvělé, luxusní a výrazné! Jen pozor – chybí tam cena, a to jak víme, výrazně snižuje prodej…“ hodnotí Milan Drozen z agentury CZECH PROMOTION.

„Velmi zdařilá realizace, skvěle řemeslně provedené, odráží i samotný luxusní produkt,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR. „Není to přeplácané a má to v sobě vše, co by mít mělo a ještě navodí příjemný pocit Vánoc.“

„Jednoduché, elegantní, zlatá barva evokuje luxus odpovídající značce,“ hodnotí vítěznou realizaci Jirka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti.

„Takto vypadá útok na peněženku. Která žena by odolala tomuto vánočnímu stromečku. Čemuž samozřejmě do velké míry pomáhá vánoční balení produktu (bez něj by vystavení bylo poloviční),“ uvádí Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Jen je otázka za jakou cenu Billa Moët prodávala a jestli se zrovna nestrefila do stejného termínu, kdy byl v Kauflandu za zcela dumpingovou cenu…“

Hodnocení všech prosincových realizací

„Prosinci vládly jednoznačně nápoje,“ zmiňuje Václav Koukolíček. „Za mne je jednoznačně nejzdařilejší realizací Moët & Chandon, není to nic monstrózního, naopak ukazuje, že v jednoduchosti je síla.“

„Vítězem za měsíc prosinec je pro mne s velkým náskokem Fernet Stock Barrel,“ uvádí Petr Majerik. „Nápadité a nepřehlédnutelné zpracování vzbuzuje chuť produkt ochutnat. Na pódiu je u mne dále Lindt a Kofola. Propadákem je nevýrazná realizace Starobrna a zklamáním pro českého konzumenta přehnaně kýčovité řešení Coca Coly.“

„Všechny realizace, co jsem mohl za tento měsíc hodnotit, byly funkční a trpěly jen drobnými chybkami,“ je spokojený Milan Drozen. „Celkově povedenému měsíci vévodil Lindt a jejich sáně naložené pamlsky.“

„S koncem roku je patrné, jak firmy investují do různých vystavení, aby co nejvíce zaujaly a podpořily vánoční prodeje. Na nich často záleží, jak dopadnou výsledky za celý rok,“ hodnotí všechny prosincové realizace Alexandr Stojčev. „V té souvislosti mě ale překvapilo, jak málo byla letos použita různá „česká vánoční a dárková klišé“. Kromě Kofoly lze zvolená řešení použít prakticky kdekoliv ve světě a minimálně polovinu realizací lze mít v obchodech v průběhu celého roku. Kde jsou lokální insighty, lokální kreativa apod.?“