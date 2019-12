Ocenění TOP In-store realizace měsíce října 2019 získala kampaň Paletový ostrov pro Jägermeister

V tomto soutěžním kole získala vítězství jednoznačně s velkým náskokem (1,8 bodu) kampaň Paletový ostrov pro Jägermeister. Zadavatelem realizace a klientem byla společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o. Kreativní agenturou a realizátorem byla společnost DAGO s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,8 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 8,7 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala realizace ohodnocení 8,7. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci dokonce 9,0 bodu.

Říjnové realizace hodnotila porota v počtu šesti osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Milan Drozen – ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

„Tohle byl lepší měsíc. Nejvíc ale zazářil Jägermaister. Má opravdu dobré vystavení, kterému za mě nic nechybí a určitě uloví hodně zákazníků. Gratuluji ke skvělé práci!“ uvádí Milan Drozen.

„Jednoznačným vítězem tohoto měsíce je pro mne paletové vystavení Jägermeisteru – má v sobě vše, co by mělo mít, tedy skvěle řemeslně odvedenou práci ale i velký potenciál upoutat zákazníka v místě prodeje a nalákat ho do soutěže,“ hodnotí všechny realizace Václav Koukolíček.

„Tentokrát mě ze soutěžních exponátů zaujala realizace Jägermeister, Cappy a Semtex,“ říká Blanka Bukovská.

„Vítězem kola je pro mě Jägermeister. Nepřehlédnutelné komplexní řešení s mimořádně vydařeným paletovým mostem!!“ uvádí Petr Majerik.

„Tento měsíc má pro mne jasného vítěze, a tím je Jägermeister. Bez ohledu na to, zda jde o původní koncept či adaptaci zahraničního řešení, jedná se o skvělou ukázku toho, jak v instoru zaujmout kreativně, produkčně, jak myslet i z pohledu spotřebitele (např. integrováním lednice pro namražený produkt),“ uvádí Alexandr Stojčev. „I zvolená soutěž působí velmi motivačně. Samozřejmě je nutno přiznat, že ne každý má peníze na takto drahou instalaci. Někdy je ale lepší udělat méně ale kvalitních instalací než být všude s materiálem, kterého si nikdo nevšimne. Ale to je o propočtu ROI, což není možné zde relevantně posoudit.“