Ocenění TOP In-store realizace měsíce února 2018 získala kampaň Perwoll

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc únor 2018 se vítězem stala realizace Perwoll.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 8 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství přesvědčivě kampaň Perwoll, která využila za POS nosič ECS, a probíhala v období 21.2.-6.3.2018 v řetězcích Ahold. Zadavatelem realizace byla společnost Henkel ČR spol. s.r.o. a realizátorem společnost POS Media Czech Republic s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,1 bodů z maxima 10 bodů a přesvědčivě vyhrála, neboť se umístila mezi únorovými hodnocenými realizacemi na prvním místě ve všech třech sledovaných kritériích. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 7,0 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala kampaň stejné ohodnocení 7,0. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 7,5 bodů.

„Z realizací tohoto měsíce bych rád vyzdvihl komunikaci značky Rajec, která má prakticky vše, co by správná reklama v místě prodeje měla mít,“ říká Alexandr Stojčev. „Ostatní realizace určitě nejsou špatné, ale chybí mi u nich to, kvůli čemu bych je měl mít rád nebo které by budovaly dlouhodobou věrnost ke značce a nesloužily jen jako pobídka k okamžitému nákupu. Instore kampaně stojí spoustu peněz a je škoda nevyužít jejich potenciál na maximum.“