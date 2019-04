Ocenění TOP In-store realizace měsíce února 2019 získala kampaň ENDCAP BEYOND

Za únor získala u porotců vítězství s velkým náskokem kampaň ENDCAP BEYOND, která v řetězci Globus za POS materiál použila kartonový endcap s LED osvětlením. Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé Česko, s.r.o., kreativní agenturou a realizátorem byla společnost Authentica, s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,00 bodů z maxima 10 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 7,0 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala realizace ohodnocení 6,8. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 7,2 bodu.

Únorové realizace hodnotila porota v počtu šesti osob. Jmenovitě se jednalo o následující osoby:

JUDr. Petr Majerik – ex ředitel několika mediálních agentur, zástupce Vysoké školy kreativní komunikace, konzultant pro marketing a media, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Milan Drozen – ředitel skupiny reklamních agentur CZECH PROMOTION, člen AKA, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories, Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce a Ing. Alexandr Stojčev – společnost Momentum Czech Republic, nominovaný za Aktivační agentury AKA.

Hodnocení vítězné realizace

„Vtipné a zároveň jednoduché řešení, které vzbuzuje otázku případné možnosti zvukového podkresu v podobě psího štěkotu…,“ hodnotí Petr Majerik.

„Dobrý nápad, i skvělé grafické provedení, ideální je i samotný výběr místa na prodejní ploše,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

„Jasná a poutavá komunikace produktu, příjemná barevnost,“ shrnuje své pocity z vítězné realizace Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

„Realizace se mi moc líbí a kvituji i vyžití ledek. Bravo!“ je nadšený Milan Drozen ze společnosti CZECH PROMOTION. „Potenciál vidím v použití nějakého call to action. Nějaký funkční benefit by prodejům pomohl.“

„Samotné vystavení se mi velmi líbí a myslím, že udělá větší efekt než kolik za přípravou/výrobou je nákladů,“ říká Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Hezký a jednoduchý nápad. Co ale upřímně nechápu, je balení produktu, který mi připomíná cokoliv jiného než granule. Dát to do regálu se sušenkami nebo do kosmetiky, lehce bych z dálky zaměnil se zcela odlišnou produktovou kategorií.“