Ocenění TOP In-store realizace měsíce září 2018 získala kampaň END CAP Kaštany

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc září 2018 se vítězem stala realizace END CAP Kaštany.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 9 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců s velkým náskokem kampaň END CAP Kaštany, která v řetězcích Tesco za POS materiály použila end cap. Zadavatelem realizace byla společnost Nestlé Česko s.r.o., kreativní agenturou a realizátorem společnost Authentica, s.r.o.

Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 7,73 bodů z maxima 10 bodů, přičemž vyhrála o plných 1,13 bodu. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 7,5 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala realizace ohodnocení 7,7. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 8,0 bodu.

„Výrazná komunikace produktu, i když v tomto případě by možná “méně bylo více”,“ říká Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

„Chválím provedení a evokaci čokolády-tyčinky na end capovém vystavení,“ hodnotí Martin Hasilík, člen vedení asociace POPAI CE.

„Že by se opět kaštany dostaly do mody? Zajímavé provedení, možná by stálo za to si ještě pohrát s tím designem, ale u mne dobré,“ uvádí Václav Koukolíček ze společnosti TESCO Stores ČR.

„Netradiční, vkusná, poutavá realizace. Evokuje chuť na kaštany. Rozhodně nepřehlédnutelná,“ hodnotí vítěznou realizaci Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories.

„Nestlé dlouhodobě ukazuje, že je pro něj instore důležitý a že jej umí,“ říká Alexandr Stojčev ze společnosti Momentum Czech Republic. „Ledové kaštany jsou dalším vzorovým příkladem, jak by to mělo vypadat, aby spokojený byl jak klient (prodeje), agentura (pocit dobře odvedené práce) i zákazník (kvalita nákupního prostředí). Těším se na další kampaně od Nestlé.“

„Jsem rád, že v poslední době už v rámci hodnocení nenarážíme na vysloveně špatné práce. Také se zvyšuje frekvence, se kterou zadavatelé přichází s novými verzemi vystavení, což je jednoznačně dobře. Je dost nudné vídat stejné realizace po dobu několika let,“ říká Alexandr Stojčev. „Z kampaní pro tento měsíc bych rád vypíchnul přístup společnosti Nestlé ke komunikaci v retailu. Práce jsou vždy na velmi vysoké úrovni. Nejinak je tomu i s kampaní pro Ledové kaštany, která mne přímo zahřála u srdce.“